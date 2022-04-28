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總統府：台美緊密合作 依法評估推動產業無強銷

2022/4/28 10:37（4/28 10:53 更新）
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總統府28日表示，台美在各項領域合作緊密，且持續深化，「沒有所謂強銷的問題」。（中央社檔案照片）
總統府28日表示，台美在各項領域合作緊密，且持續深化，「沒有所謂強銷的問題」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統府發言人張惇涵今天表示，台美在各項領域合作緊密，且持續深化，政府在相關產業的推動，也都基於專業進行評估，必須依法辦理，「沒有所謂強銷的問題」。

張惇涵上午對於聯合報一則「美強銷我24架波音787華航不想埋單」的報導表示，國會議員關心自己國家的產業，為自己國家的產業發聲，是民主國家的常態；但任何產業的推動發展，都必須依循專業評估，並且必須依法辦理。

他表示，就像台灣不分政黨的國會議員、縣市首長，甚或地方民代，在出國訪問時，都會介紹台灣的農產品、半導體產業，或者在地特色產業，這都是很正常的事，外國的媒體也不會說是「強銷」。

張惇涵表示，很遺憾地看到聯合報又來了，去年，美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）計畫訪台，質疑她要遊說台灣採購煤炭，逼蔡政府吞下「乾淨的煤」；上個月，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台，說他是「商人」。

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他說，這次，指涉葛瑞姆參議員（Lindsey Graham, R- SC）、波特曼參議員（Robert Portman, R-OH）是要「強銷」波音飛機。特定媒體把長期支持台灣的美國政府官員或國會議員，動輒扣上「商人」甚至「強銷」標籤，不僅是對訪賓的不尊重，也對台美關係毫無幫助，更是其心可議。

張惇涵表示，台美在各項領域合作緊密，且持續深化，政府在相關產業的推動，也都基於專業進行評估，必須依法辦理，「沒有所謂強銷的問題」。反而是，2020年聯合報以一紙公文函向總統府，欲爭取舉辦活動的2000多萬經費，但總統府沒有相關預算科目，這種程序也不符採購法規範，倒是讓總統府有「強銷」之感。（編輯：翟思嘉）1110428

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