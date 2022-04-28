快篩實名制首賣 衛福部：一定買得到勿爭先恐後

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（中央社記者賴于榛台北28日電）快篩實名制今天上路，一度傳出大排長龍搶買情形，衛福部上午表示，系統已全面恢復正常，政府一共準備1000萬人份共5000萬劑的家用快篩試劑，每天會提供每家藥局78人份配給，民眾勿爭先恐後，一定買得到。

衛福部今天在行政院院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，本土疫情持續升溫，衛福部推估5月5日單日確診案例落在1萬9258例至3萬7852例之間，最高機率則為2萬6864例。

報告指出，政府將簽訂Pfizer-BNT疫苗供應協議，採購220萬劑兒童及180萬劑成人疫苗，預計5月到貨。

行政院發言人羅秉成主持行政院院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中裁示，現階段策略是減災，盡可能延緩疫情達到高峰的時間，爭取更多施打完第3劑的時間，從源頭降低罹病風險，維持足夠醫療量能，妥善照護中重症患者，力求在防疫、經濟和正常生活間取得平衡。

蘇貞昌說，月底前將全面實施輕症或無症狀者居家照護制度，請衛福部、指揮中心隨時針對地方政府實施後所遭遇的困難，以及相關可能的需求給予即時協助。

他表示，疫苗、快篩、抗病毒藥物，是撐住醫療量能、渡過這波疫情最重要的3個關鍵，疫苗方面，上週至今，合計有近173萬劑的莫德納疫苗到位，另外400萬劑的輝瑞BNT疫苗，包括兒童疫苗在內，近期也將完成簽約。

此外，四技二專統測將於4月30日至5月1日舉行，蘇貞昌說，將循往例不開放確診考生參與考試，請教育部督導各縣市確實做好防疫相關需求，並要提早通盤規劃即將到來的國中會考。

快篩實名制提前於今天實施，蘇貞昌表示，在全國健保特約藥局4909家及偏鄉衛生所58個，共近5千個據點販售，民眾都能依身分證尾數，單雙號分流購買家用快篩試劑，1份5劑、每份新台幣500元。

蘇貞昌說，到5月1日為止，政府可掌握的快篩試劑就有將近2900萬劑，除了提供實名制家用快篩，每日也會準備75萬劑，視實際需要提供地方政府作為居家隔離者使用，並且每天出貨40萬劑，提供超商、超市、藥妝店等通路販售。

針對快篩實名制今天上午開賣，一度傳出購買人數過多，系統壅塞，衛福部次長石崇良出席政院會後記者會時表示，系統一開始因流量過多有點不順暢，目前已全面恢復正常。

石崇良提醒民眾，沒有買到快篩試劑不用擔心，政府一共準備1000萬人份的家用快篩試劑，陸續每天會提供每家藥局78人份的配給，民眾不必爭先恐後，一定都能買得到。（編輯：林淑媛）1110428