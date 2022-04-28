中國宣稱擁有太平島主權 外交部：不實說法

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（中央社記者溫貴香台北28日電）中國宣稱擁有太平島在內的南沙群島主權，外交部今天嚴正譴責並駁斥不實說法；外交部重申中華民國台灣為主權國家，對於包含太平島在內的南海諸島及相關海域享有國際法及海洋法的一切權利。

中國大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，包括太平島在內的南沙群島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，對於中方主張兩岸同屬「一個中國」，並且罔顧國際法及海洋法規範擅宣示對太平島主權，外交部嚴正譴責並駁斥中方的不實說法。

歐江安說，中華民國台灣為主權國家，對於包含太平島在內的南海諸島及相關海域享有國際法及海洋法的一切權利。總統蔡英文2016年7月19日提出「4點原則」及「5項做法」，期以和平對話方式，與國際社會共同處理南海議題。

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她說，南海爭端應依據國際法及海洋法，包括聯合國海洋法公約，以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；台灣主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，與相關國家共同促進南海的和平穩定，並共同保護及開發南海資源。

歐江安表示，南海諸島屬於中華民國領土，政府捍衛南海諸島主權的立場從未動搖。外交部誠摯期盼各聲索國以和平理性態度進行協商；政府堅決反對相關國家企圖以恐嚇、脅迫或武力方式解決南海爭議。外交部促請相關國家將台灣納入多邊爭端解決機制，並依據國際法規範協商處理南海議題，以共同維護區域和平與穩定。（編輯：謝佳珍）1110428