中日和約掀論戰 陳明通：中華民國主權存在

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）今天是中日和約簽署與舊金山和約生效70周年，針對和約是否代表「台灣主權未定」，國安局長陳明通今天上午赴立院備詢時表示，他的立場很清楚，中華民國主權一直存在。

陳明通今天應邀至立院外交與國防委員會報告，國民黨立委陳以信質詢時表示，中日和約1952年簽署，今天滿70周年，這是奠定中華民國主權的重要日子，國史館長陳儀深上周舉行中日和約研討會，結論是「根據中日和約，台灣主權未定」，陳明通身為國安高層並曾任陸委會主委，應對此事表達看法。

陳明通表示，中華民國一直有主權，但舊金山合約背後有歷史演化過程，中華民國政府1949年到台灣，當初擔憂「國家繼承理論」，中華民國會就這樣被中共繼承走了；因此，美國當初的用意是要避免國家繼承理論發生在台灣。

陳以信追問國史館的台灣主權未定論說法是否有誤，陳明通解釋國際政治很複雜，但表示，他可以很清楚、肯定地說，中華民國的主權一直存在；他並指著立院現場的國旗說，「中華民國的國旗就在這裡，中華民國的主權怎麼會不存在」。

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舊金山和約是二次世界大戰後，大部分同盟國成員與日本簽訂的和平條約，於1951年9月8日簽署，1952年4月28日生效；合約第2條關於領土放棄條文規定：日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求。

中日和約為中華民國與日本結束兩國之間自二次世界大戰以來的戰爭狀態而簽訂的和平條約，於1952年4月28日在台北賓館簽署，同年8月5日雙方換文生效。合約第2條規定，茲承認依舊金山合約第2條，日本國業已放棄對於台灣及澎湖群島以及南沙群島及西沙群島之一切權利、權利名義與要求」。（編輯：林克倫）1110428