監察院巡察國安局 關切政治檔案開放進度

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（中央社記者賴于榛台北28日電）監察院長陳菊日前與監察院外交及國防委員會巡察國家安全局電訊科技中心，關切台灣對俄烏戰爭相關情資的掌握狀況，以及政治檔案開放進度

監察院今天發布新聞稿指出，外交及國防委員會召集人、監委賴鼎銘以及陳菊等14名監委25日巡察國家安全局電訊科技中心，聽取國安局及中心各項業務簡報、現地視導科技情報分析，並舉行座談；國家安全局由局長陳明通等人陪同。

賴鼎銘在座談會中指出，今年巡察電訊科技中心本部，著眼於近期中心更新情蒐裝備，同時也想進一步了解電訊科技中心對於俄烏戰爭相關情資的掌握狀況。

監委們則針對電訊情資處理時效、盟國情資分享、俄烏戰爭對台海情勢影響、對中國認知作戰的因應作為、可否開發假訊息查證機器人、敵後情報蒐集現況、國家安全局政治檔案開放進度與保存現況，以及國家機密保護法有關「永久保密」規定涉及層面等表達關注。

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政治檔案開放部分，陳菊認為，若現階段法令無法開放政治檔案，轉型正義就難以成功，她曾看過國史館出版有關美麗島事件史料圖書，內容卻將加害者姓名遮蔽，但主張公開加害者姓名並非究責、也非報復，而是做到最起碼的正視真相，這樣才能讓族群融合。

陳菊表示，能體會改革需要時間，但也對陳明通有相當大期許，新時代的國家安全局應共同面對真相，如此才能深化民主；現行法令如有不足可檢討修法，否則距離轉型正義目標還是很遙遠。（編輯：林興盟）1110428