台灣透過歐銀捐50萬歐元 助烏克蘭維繫運輸系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北28日電）台灣與歐銀今天舉行捐款協定簽署儀式，從賑濟烏克蘭專戶捐贈50萬歐元，透過歐銀協助烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣與歐洲復興開發銀行（EBRD）28日在歐銀倫敦總部舉行捐助款協定簽署儀式，由駐英國代表謝武樵與歐銀「影響暨夥伴關係總處」總處長羅查（Ines Rocha）完成簽署，自賑濟烏克蘭專戶捐贈50萬歐元。

外交部表示，該捐款將用以透過歐銀協助烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭；這是歐銀為協助受到俄烏戰爭直接影響的烏克蘭人民，所提的首批技術合作計畫，瑞典也捐助本計畫。

外交部指出，自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對外運輸受到嚴重影響，衝擊烏克蘭最大國營郵政機構及物流公司的營運，為幫助國際社會持續以波蘭為運輸中心，將重要人道物資運送到烏克蘭各地，外交部運用台灣人民的捐助善款參與歐銀計畫，確保烏克蘭最重要的兩大運輸機構營運不中斷，持續協助烏克蘭連結全世界。此項捐助再次彰顯台灣與烏克蘭兩國人民站在一起、人道關懷互助的珍貴。

外交部指出，台灣與歐銀長年以來密切合作，近來更在永續農業、城市規畫、法律改革及人才培訓等領域共同協助烏克蘭進行發展，有助烏國穩固農業產能、技術轉型及經濟社會發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，作為國際社會民主陣營的一員，台灣將持續與理念相近國家及國際組織團結一致、對抗威權及侵略行為，並善盡國際社會責任，適時提供烏克蘭必要協助，展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的貢獻。

外交部指出，歐洲復興開發銀行成立於1991年，總部設在英國倫敦，是信譽極佳的區域開發金融機構，旨在協助中東歐、中亞、地中海以南與以東地區等國家及地區轉型為市場經濟，邁向民主政治及多元化社會。（編輯：林克倫）1110428