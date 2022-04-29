日本春季外國人敘勳 陳鴻基等3人獲旭日章

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（中央社記者游凱翔台北29日電）日本政府今天公布2022年（令和4年）春季外國人敘勳的受勳名單，台灣共有3名，分別是前亞東關係協會長陳鴻基、前台大教授李永熾及鼎三國際企業會長林定三，日台協會感謝受勳者長年無私奉獻。

日本台灣交流協會透過新聞稿表示，陳鴻基獲頒「旭日重光章」，主要經歷為前亞東關係協會會長、前台北駐日經濟文化代表處副代表。功績為促進日本與台灣間睦鄰友好及相互理解，具卓越貢獻。

李永熾獲頒「旭日中綬章」，主要經歷為前台灣大學歷史學系教授。功績為對於在台灣發展日本近代史研究及促進日台間之相互理解具有卓越貢獻。

林定三則獲頒「旭日雙光章」，主要經歷為鼎三國際企業有限公司會長、山形特命觀光美姬米大使、食材王國宮城大使、山梨大使、島根縣雲南市PR大使。功績為在台灣推廣日本農林水產品、食品，對於日本飲食文化普及具卓越貢獻。

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日本台灣交流協會指出，對於受勳者長年在日台關係發展上無私的奉獻，謹表達衷心的敬佩與感謝。

旭日章為日本政府頒授本國人與外國人的勳章之一，以「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績」為敘勳要件，按級別由上至下，分別是「旭日大綬章」、「旭日重光章」、「旭日中綬章」、「旭日小綬章」、「旭日雙光章」、「旭日單光章」等6級，每年分春、秋兩次宣布。（編輯：張均懋）1110429