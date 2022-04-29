蔣萬安：促轉會狹隘看待歷史 兩蔣付出不容抹去

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）促轉會舉辦中正紀念堂轉型設計展，國民黨立委蔣萬安今天在立法院受訪表示，非常遺憾促轉會仍用狹隘、去脈絡化的方式看待歷史，不管促轉會怎樣的操作，兩位蔣總統的付出，是絕對不容抹去。

促轉會今天在松山文化園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，展出4組團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，促轉會期盼在反省威權過往的同時，也能讓中正紀念堂轉型為更友善、涵容的公園。

身為蔣家第4代、準備投入台北市長選舉的蔣萬安今天在受訪時表示，兩位蔣總統對中華民國這片土地的貢獻，是絕對不容抹滅的，非常遺憾促轉會仍是用狹隘、去脈絡化的方式，來看待歷史，這不但無法達到促進台灣社會的和解，只會加劇台灣社會不斷的撕裂、加深台灣族群間的對立與仇恨。

他說，不管促轉會怎樣的操作，兩位蔣總統對中華民國這片土地的付出，是絕對不容抹去。

蔣萬安認為，應該用更高的視野與角度，來看待兩位蔣總統守護中華民國、建設台灣的貢獻，也絕對不容許任何一個政黨或少部分的人，以去脈絡化的方式來決定、看待歷史；他強調，歷史是連續的，看待任何一個人物，都不應跳脫歷史脈絡。

至於未來當選台北市長，面對二二八家屬會有何具體作法，蔣萬安說，接下來該怎麼做，就怎麼做，絕對不會迴避，面對歷史的傷痕，會謙卑以對，任何可以促進社會和解、各族群間的融合、以及增進互信，他都會努力認真去做。

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對於3+4居家隔離政策，遭質疑倉促上路，衛福部長陳時中昨天在疫情記者會上道歉，並表示要怪就怪病毒，對此，蔣萬安則說，這完全就是卸責，現在防疫政策荒腔走板，包括快篩劑、藥品不足，改完3+4也凸顯政府對疫情是沒有溝通、毫無準備，民眾都看不下去。

蔣萬安指出，學校現在停課，也在等待後續的復課標準是什麼，以及政府何時可以開放進口唾液檢測的快篩試劑，讓孩子避免戳鼻快篩的恐懼與痛苦，政府到底有無聽到人民心聲，呼籲儘快擬定防疫政策，讓民眾有所依循。（編輯：翟思嘉）1110429