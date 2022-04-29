力抗假訊息 外交部捐贈無國界記者組織50萬美元

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（中央社記者游凱翔台北29日電）外交部今天宣布，將捐贈50萬美元給總部位於巴黎的無國界記者組織，以支持設立在烏克蘭的「媒體自由中心」運作，除了對抗不實資訊及假訊息傳播，也保護採訪俄烏戰爭記者人身安全。

外交部上午發布新聞稿宣布，將捐贈50萬美元（約新台幣1475萬元）給總部位於巴黎的無國界記者組織（Reporters sans frontières，RSF），以具體行動支持該組織在烏克蘭設立「媒體自由中心」（Press Freedom Centre）的運作。

外交部說，此舉展現台灣政府積極與重要國際非政府組織合作、捍衛民主及新聞自由價值的決心，並與相關各方協力對抗不實資訊及假訊息的散播，具體協助保護採訪記者的人身安全。

外交部提到，自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，在烏國的記者人身安全屢遭威脅，新聞自由狀況明顯惡化。根據「無國界記者組織」統計，至今已有7名記者殉職、11名記者受傷。

「媒體自由中心」不僅提供烏國及國際記者所需的防護裝備及訓練，也包含交通運輸、法律、資訊及心理等各層面的協助與服務，同時建立記者間的數位資訊分享管道，有助報導真相及事實查核。

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外交部說明，「無國界記者組織」成立於1985年，以捍衛全球新聞及資訊自由著稱的國際非營利組織，具聯合國及歐洲理事會等重要國際組織諮詢地位，並在台灣先後設有東亞辦事處及台灣分會，負責東亞地區的工作及與台灣公民社會的連繫。

此外，3月13日RSF也與烏克蘭非政府組織「大眾媒體機構」（Institute of Mass Information，IMI）合作，在烏國西部大城利沃夫市（Lviv）設立「媒體自由中心」。（編輯：翟思嘉）1110429