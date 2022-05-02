蔡總統：為台灣生技醫療產業打造國際級競爭力

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總統蔡英文（前中）2日上午在總統府接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」，感謝獲獎人及團隊在防疫工作上的貢獻。中央社記者鄭傑文攝 111年5月2日

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（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天感謝醫界及生技產業界，共同為防疫工作貢獻重要力量。她強調，政府會與大家共同努力，繼續為台灣的生技醫療產業，打造國際級的競爭力。

蔡總統上午在總統府接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」。

總統致詞時表示，「國家生技醫療品質獎」是生技醫療界的奧斯卡，「SNQ國家品質標章」則是高品質生技醫療產品的象徵。她非常感謝生策中心過去24年來，持續努力舉辦選拔，促進台灣生技產業的發展。

蔡總統除了恭喜獲獎團隊，也特別感謝大家在防疫工作上的辛苦付出，一起守護全體國人的健康。她說，大家在進行防疫工作的同時，也積極發展各種更為精進的醫療照護服務，證明台灣的生技醫療研發能量，真的非常豐沛。

蔡總統指出，這次獲獎的名單中，有許多醫療院所融合了物聯網、人工智慧等科技，大幅增進了精準醫療發展及應用，也為患者提供了更完善的醫療品質和服務。尤其，台灣具有資通訊產業的優勢，以及生醫領域的強項互相結合，這就是台灣在精準醫療領域，能夠具有世界級競爭力的重要基礎。

總統舉例，疫情期間，各種新的醫療科技在防疫工作中發揮重要功能。目前，因應疫情進入新的階段，政府也透過輕重症分流的方式，來確保醫療量能的充足。

蔡總統進一步說明，前幾天，針對輕症和無症狀患者的居家照護，指揮中心說明了「視訊診療」的掛號會診流程。居家照護的民眾，可以透過線上視訊方式會診，經醫師判斷，如果需要到院診察，醫院可再做安排，有了醫師的處方箋，也可以透過藥師送藥到宅服務，取得藥物。這就是透過醫療科技來落實防疫工作，非常好的例子。

最後，蔡總統感謝醫界及生技產業界，共同為防疫工作貢獻重要力量，她期待未來獲獎團隊能有更多的經驗交流，互相學習夥伴優勢，創造豐碩的成果。

蔡總統強調，政府會與大家共同努力，繼續為台灣的生技醫療產業，打造國際級的競爭力。（編輯：蘇龍麒）1110502