賴副總統：年輕人同理心成就更美好台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

副總統賴清德3日出席國立暨南國際大學通識講座，以「和你一起聊未來：聽你的意見，分享我的想法」為題進行演講，賴副總統指出，台灣年輕人具有環保、民主理念及同理心，他相信台灣年輕人是國家的新希望。中央社記者吳哲豪南投攝 111年5月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投3日電）副總統賴清德晚間出席國立暨南國際大學通識講座，以「和你一起聊未來：聽你的意見，分享我的想法」為題演講，期許同學們具備國際觀等5項素養，一起成就更美好的台灣及世界。

賴副總統演講表示，台灣的年輕人具有環保、民主理念及同理心，並且對國家非常關心且具有責任感，也因為具有同理心，台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，相信台灣年輕人是國家的新希望。

賴副總統指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、工業4.0、地緣政治及氣候變遷等因素導致全球在2020年有了新轉變，同學們將面臨全新的未來，雖然挑戰會更多，但機會也更多。他也以暨南大學校訓「在地實踐、國際思維」鼓勵同學們面對未知未來，相信一定會成功。

賴副總統認為，只有追求自己所熱愛的事情、發揮專長，如此才能全心投入，創造競爭優勢；並提到人工智慧是未來必備的能力，鼓勵同學們不論是任何專業，都應該學習人工智慧。除了人工智慧是必備能力外，也期許同學們培養國際觀，和世界做朋友、拓展視野。

賴副總統談到未來是跨領域專業時代，並以自身經驗為例，本來當醫生，因緣際會下投入民主運動，但他在學校所受到的醫學訓練，對擔任政治人物有很大的幫助，因為每個學科都有專業的邏輯訓練，這些對於未來都會有幫助，他鼓勵同學們在未來需要跨領域的時代裡，出社會仍要不斷學習，成為跨域人才。

賴副總統強調，大家都要環保愛地球，2050年淨零碳排已成為國際共識，行政院已將2050淨零排放目標放入「氣候變遷因應法」，政府亦編列預算推動轉型，期望能以科技研發與氣候法制為基礎，推動能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最後，賴副總統期許同學們具備「環保愛地球」（Earth）、「智慧新科技」（AI）、「國際觀」（Global）、「跨域學習」（Learning）及「競爭優勢」（Edge）等5項素養，如同老鷹EAGLE般飛得更高、看得更遠，並能勇敢面對挑戰、掌握機會、實現自我，一起成就更美好的台灣及世界。

隨後，賴副總統與現場同學座談。學生們發問踴躍且問題多元，包括台灣民主政治的發展、雙語國家政策、青年發展政策等議題，副總統都一一回應，現場氣氛歡愉。隨後參訪學校水沙連學院舉辦的地方創生展覽。（編輯：孫承武）1110503