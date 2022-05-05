南韓總統就職典禮 台灣由駐韓代表處派員參加

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）南韓總統當選人尹錫悅10日舉行就職典禮，外交部今天表示，原循例規劃由立院籌組代表團當面表達祝賀，但考量疫情升溫，以及立委擔心返國隔離影響問政，今年將由駐韓國代表處就近派員參加典禮。

外交部今天上午舉行例行記者會，發言人歐江安表示，韓國新任大統領尹錫悅就職典禮10日在首爾國會廣場舉行。歷任韓國大統領就職典禮，台灣都是由立法院組團或由政黨派員參加，轉達台灣方面的祝賀。

歐江安說，外交部這次本來也規劃循例由立院籌組代表團當面表達祝賀，但因最近台灣疫情快速升溫，確診案例昨天快到三萬人，預期會持續攀升，立院目前也在會期當中，外交部洽詢的立委們表示，立院若籌組代表團，從韓國返回還要經過「7+7天」隔離檢疫，會影響問政與選民服務。

歐江安表示，韓國最近每天確診案例超過4萬人，因此前往韓國參加新任大統領就職典禮存在一定染疫風險，經詢立院意見與綜合考量相關防疫與境管措施，將安排由駐韓國代表處就近派員參加典禮來表達祝賀，基於台灣韓國雙方互信，目前不便透露安排細節。

2008年前南韓總統李明博就職典禮，台灣曾由時任立法院長王金平與國安會秘書長陳唐山擔任特使前往韓國，抵達首爾後卻在最後一刻遭中國打壓無法出席。

2013年南韓前總統朴槿惠就職典禮，王金平成功率領立院代表團出席慶賀，代表團成員包括當時擔任立委的林德福、羅明才、林佳龍、林世嘉、李桐豪等，被視為外交突破。

2017年南韓總統文在寅上任，因朴槿惠遭彈劾導致國政空轉多時，未舉辦就職典禮。

根據韓聯社報導，尹錫悅就職典禮，美國可能派遣副總統賀錦麗（Kamala Harris）的夫婿任德龍（Doug Emhoff）以及美國勞工部長沃爾許（Marty Walsh）出席，中國可望派遣國家副主席王岐山出席，日本則擬由外相林芳正代表出席。（編輯：郭無患）1110505