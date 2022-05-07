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愛爾蘭執政青年黨團 籲支持台灣參與WHO

2022/5/7 06:36（5/7 10:33 更新）
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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）愛爾蘭組成執政聯盟的政黨之一「統一黨」（Fine Gael）青年黨團（Young Fine Gael）今天發表聲明，呼籲愛爾蘭政府支持台灣參與世衛組織事務、協助台灣取得世衛大會觀察員資格。

第75屆世界衛生大會（WHA）定22至28日在瑞士日內瓦召開，台灣尚未收到邀請函。

統一黨青年黨團在聲明中既肯定世界衛生組織（WHO）在全球防疫體系的重要性，又對台灣因為中國壓力而遭WHO排除深感遺憾。

聲明指出，病毒沒有國界，所有國家都應被納入WHO。青年黨團主席歐馬尼洪（Art O’Mahony）表示，黨團長期以來支持台灣追求自由、民主與國際承認，且以此為傲。

他說：「全球公衛不該被政治化；將台灣納入WHO不僅有助強化全球公衛，也有助因應未來可能發生的公衛危機。」

統一黨青年黨團與駐愛爾蘭代表處長期互動良好，駐愛爾蘭代表楊子葆3月曾受邀在黨團的全國大會發表專題演講，並與統一黨參議員沃德（Barry Ward）就烏俄戰爭與亞太區域安全進行對話。（編輯：徐睿承）1110507

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