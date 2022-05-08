媽媽是防疫靠山 賴清德：政府提供家長3大支援

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（中央社記者葉素萍台北8日電）副總統賴清德今天透過臉書祝福所有偉大的媽媽，母親節快樂。他說，在邁向正常生活的路上，每位媽媽都是台灣不可或缺的角色，是台灣防疫最重要的靠山；他說，政府提供防疫照顧假、防疫補償金等3大防疫支援，給家長更多支持。

賴副總統今天在臉書指出，這陣子，疫情打亂每個家庭的生活步調，許多媽媽焦慮於孩子上學的健康風險，也有媽媽為停課的照顧問題而感到煩惱。防疫期間，要和所有貼心呵護家人的媽媽們說聲「辛苦了」。

他說，在邁向正常生活的路上，每位媽媽，都是台灣不可或缺的角色。因為在第一線醫院、藥局、防疫前線，以及每一個工作崗位上的勇敢付出，才用溫柔與堅定守護了家庭，成為了台灣防疫最重要的靠山。

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賴副總統表示，為了守護孩子的健康，也給家長更多照顧支持，政府提供3大防疫支援，包括，開放6歲到11歲接種疫苗；家長可請防疫照顧假；可申請千元防疫補償金。

他說，許多防疫措施，對於肩負照顧責任的家長們，難免造成不便，謝謝大家的理解與配合。政府會繼續努力，全力減少大家的照顧負擔。謝謝全天下所有媽媽，祝母親節快樂，天天平安健康。（編輯：蘇志宗）1110508