蘇貞昌：持續向國外增購快篩試劑 縮短到貨時間

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行政院長蘇貞昌10日主持擴大防疫會議，要求持續增購快篩試劑，並且縮短到貨時間。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年5月10日

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院長蘇貞昌今天說，將持續向國外增購快篩試劑並縮短到貨時間，另外，也請中央流行疫情指揮中心繼續依地方政府需求，提供居隔者和確診者的公費、免費快篩試劑。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，指揮中心在會中表示，除美洲、非洲疫情略有回升外，全球疫情持續趨緩，但國際傳播風險仍大。

國內疫情部分，指揮中心說，本土病例數持續增加，預估5月下旬將達高峰，而目前本土病例當中，無症狀、輕症比例為99.76%，此外，境外移入部分雖有下降，但仍具風險。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為85.3%、第二劑為80.49%、第三劑為61.71%，其中12歲至17歲青少年第一劑接種率為88.8%、第二劑為80.7%。

兒童接種作業部分，指揮中心表示，已由教育部進行意願蒐集與調查，而各地方政府校園集中接種作業已陸續於2日起進行接種，也安排、指定合約醫療院所提供接種服務，部分縣市如新竹市、台中市、台南市則視校園集中接種排程情形，再開放至醫療院所接種。

針對近日防疫保單爭議，金管會感謝衛福部協助調整數位健康證明格式增加身分證號欄位，以作為相關證明文件，將與業者持續溝通，並詳細說明降低各界疑慮。

蘇貞昌說，有關民眾防疫保單的相關權益，感謝金管會態度堅定，對於相關爭議處理明快，請權責機關就相關官方證明文件的形式與效力依職權解釋並妥適對外界溝通說明。

蘇貞昌表示，本土病例數並未以持續性的指數增長，但請指揮中心持續針對本土病例數增加的趨勢，針對各項管理模式進行模擬，並與各部會實際盤點各項可能情形的調整規劃，必要時即能進行滾動式調整，並清楚與民眾說明。

快篩試劑部分，蘇貞昌要求，行政院副院長沈榮津與指揮中心持續向國外增購並縮短到貨時間，也請指揮中心持續與地方政府溝通合作，對於供應給居隔者和確診者的公費、免費快篩劑，持續依地方政府需求提供。（編輯：郭無患）1110510