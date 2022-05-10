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民進黨高市黨部主委改選 趙天麟將交棒許智善

2022/5/10 18:41（5/10 20:06 更新）
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民進黨高雄市黨部主委趙天麟（左4）10日邀唯一登記的主委參選人許智善（中）一行人到黨部，針對22日的主委選舉交換意見，盼順利圓滿完成黨職改選，以利黨務無縫接軌。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月10日
民進黨高雄市黨部主委趙天麟（左4）10日邀唯一登記的主委參選人許智善（中）一行人到黨部，針對22日的主委選舉交換意見，盼順利圓滿完成黨職改選，以利黨務無縫接軌。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月10日
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）民進黨高雄市議員參選人提名底定，黨部主委22日改選，現任主委趙天麟今天邀唯一登記的主委參選人許智善到黨部交換意見，並允全力相挺高票當選，共同為年底選戰努力。

民進黨高市黨部主委改選，為避免派系衝突，此前在市長陳其邁協調下，由立委許智傑胞弟許智善參選，到登記參選截止，許智善是唯一登記參選人。

許智善今天在許智傑、黨部評召吳成福及多名執評委陪同下到黨部，與趙天麟就22日主委選舉交換意見，並盼順利圓滿完成黨職改選，以利黨務無縫接軌。

趙天麟表示，即使許智善是唯一主委候選人，仍鼓勵黨員踴躍投票支持主委高票當選，展現民進黨團結氣勢，也象徵年底選舉必勝的決心。

高雄市議員初選4月17日落幕，產生35名市議員提名參選人，接著是22日主委、全國黨代表、高雄市代表選舉，黨部規劃11處投開票所。（編輯：唐聲揚）1110510

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