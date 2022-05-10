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綠委樂見美更新台美關係描述 藍委：美對台政策未變

2022/5/10 21:21
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（中央社記者黃雅詩台北10日電）美國國務院更新台美關係現況，刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句。民進黨立委王定宇認為，美國作法反映台灣不屬於中國的實況；國民黨立委江啟臣則說，美國對台基本政策未變，不應過度解讀。

美國國務院最近更新關於美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句。

民進黨立委王定宇今天透過個人Youtube頻道表示，美國國務院更新台美關係，刪除「台灣是中國一部分」等字句，並且把對台灣安全的六個保證納入新版本，是反映真實的正確作法，台灣本來就不是中華人民共和國的一部分。

王定宇表示，美國近幾年從聯合國2758號決議文向聯合國陳述，2758號決議文處理了中國代表權問題，但沒有處理台灣代表權問題，這符合他們支持世界上只有一個中國，但台灣並不在裡面的政策。

王定宇表示，近日中國對於中美防長會談過度操作，明明美方在會中是講「一中政策」，是尊重中共代表中國，但沒有包括台灣，中國事後過度操作，把美國國防部長的話曲解為承認「一中原則」。

王定宇說，美國國防部除了向中國嚴正發聲明打臉，這次美國國務院更新官方文件，把對台六項保證放進去，對台美外交、台灣國際地位，都是非常健康正向的走法，也是中國操作「吃快弄破碗」、適得其反的效果，他樂見美國國務院對台美關係文件的更正，也期待世界各國以正常視角看待台灣。

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國民黨外交委員會召委江啟臣則認為，美國國務院這次刪除的「台灣屬於中國一部份」字句，原就屬於補充說明性質，是附屬在北京「一中原則」之下的，美國對此點向來就只有認知（acknowledge），並沒有「承認」（recognize），因此美國國務院的文件更新沒有改變美國對台基本政策。

江啟臣表示，美國對台政策是建立在「台灣關係法」、美中三個聯合公報和六項保證，此一核心底線並沒有調整，美國國務院這次更新版的文件，可讓台美關係更聚焦、更回歸到對台的這三項基本互動準則，然而美國像任何正常國家一樣，外交決策仍會以自身國家利益為出發點，不宜過度解讀。（編輯：謝佳珍）1110510

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