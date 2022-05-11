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美艦由南向北通過台海 國防部：全程掌握

2022/5/11 08:51（5/11 09:00 更新）
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美軍第七艦隊提康德羅加級導向飛彈巡洋艦皇家港號10日通過台灣海峽，國防部表示全程掌握。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
美軍第七艦隊提康德羅加級導向飛彈巡洋艦皇家港號10日通過台灣海峽，國防部表示全程掌握。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
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（中央社記者游凱翔台北11日電）國防部今天表示，一艘美軍巡洋艦由南向北航經台灣海峽，通過台海期間，國軍全程掌握台灣周邊海域、空域相關動態，狀況均正常；美國第七艦隊則披露，通過的船艦為提康德羅加級導向飛彈巡洋艦皇家港號。

美國海軍第七艦隊今天表示，提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦皇家港號（USS Port Royal CG-73）10日通過台灣海峽，這是符合國際法在國際水域例行航行。

國防部上午發布新聞稿指出，美艦由南向北通過台海期間，國軍全程掌握台灣周邊海域、空域相關動態，狀況均正常。

皇家港號航經台灣海峽的時機，恰值中共遼寧艦最近在台灣東部外海軍演。中共解放軍東部戰區9日證實，6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。（編輯：楊凱翔）1110511

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