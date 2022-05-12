游錫堃：台灣文化現在不等於中華文化

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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院長游錫堃接受廣播節目專訪，被問到建構以台灣文化為主體的新框架時，中華文化要放在什麼位置。游錫堃說，「台灣文化現在不等於中華文化」；從土地與人民思考，落實國民主權。

游錫堃10日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，訪談內容聚焦國家主權與台灣文化建構。

談及國家主權，游錫堃重申，台灣是一個主權獨立的國家。他說，「兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實」。

被問到台灣文化建構需要做什麼努力，游錫堃回應廣播節目主持人黃清龍提問時指出，「文化」二字有很多解釋，廣義解釋「文化是人類生活經驗的總累積」，如果以此解釋文化，台灣的言論自由、民主人權都是文化，也獲得國際高度評價。

游錫堃表示，台灣民主政治文化表現很好，但是不能自滿，因為距離完全成熟還有努力的空間。台灣愛好和平、人權還需要鞏固，除此之外，在國家認同方面也還需要強化，並沒有所有政黨都是變成國家忠誠反對黨，還是有很大努力空間，

另外，提及文化認同方面的建構，游錫堃舉例，台灣民眾閱讀的小說或欣賞的藝術，很多並不是以台灣為主體，應結合台灣自由民主，強化與土地、人民互動。

主持人還問游錫堃，台灣是移民社會，海納百川，但台灣文化於過去曾被壓抑或歧視，現今要建構以台灣文化為主體的新框架，那麼中華文化要放在什麼位置。

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游錫堃說，台灣過去留下來的許多文化是從中國而來，應該要有批判，中華文化儒家思想有許多好的，但在政治思想方面，譬如三綱中提到的「夫為妻綱」，這是男女不平等，不符現今民主社會兩性平等的觀念，所以中華文化不是要全盤接受，要有批判，從台灣土地與人民思考，落實國民主權。

游錫堃說，「台灣文化現在不等於中華文化」。他表示，台灣文化多元，像是有泰雅族等原住民族，另外像是民眾穿著的西服源自西方也不是中華文化。（編輯：蘇龍麒）1110512