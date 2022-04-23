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舊金山和約70週年 游錫堃：台灣與中國互不隸屬

2022/4/23 12:35（4/23 12:46 更新）
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「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年，國史館、台灣新世紀文教基金會與台灣國際法學會23日舉辦研討會，立法院長游錫堃出席致詞。中央社記者張皓安攝 111年4月23日
「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年，國史館、台灣新世紀文教基金會與台灣國際法學會23日舉辦研討會，立法院長游錫堃出席致詞。中央社記者張皓安攝 111年4月23日
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（中央社記者溫貴香台北23日電）立法院長游錫堃今天在舊金山和約生效70週年研討會表示，舊金山和約非常重要，效力非常高，顯示台灣與中國沒有瓜葛，因此中國不要再宣稱台灣是中國的一部分，這是在欺騙全世界。

由國史館、台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會共同舉辦「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年研討會上午在國史館舉行，副總統賴清德書面賀電表示，盼藉由此項盛事，深化多元學術交流，探析國際政治情勢，建構創新前瞻思維，增進台灣前進動能。

國史館長陳儀深在開幕致詞表示，聯合國大會2758號決議內容只處理「中國代表權」問題，與台澎地位問題無關；從前總統李登輝「兩國論」、前總統陳水扁「一邊一國」以來，台灣人要求在聯合國有個席位應是天經地義。

游錫堃指出，開羅會談的新聞公報雖提到將台灣、澎湖群島等歸還中華民國；然而這些戰爭期間的會議，或是發表的宣言，只是表達盟國對戰後處置的意願，在1952年依生效後「舊金山和約」第2條，日本僅放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島之一切權利、權利名義與要求，沒有規定台灣的主權歸屬。因此，可以肯定地說，根據國際法的條約，台灣、澎湖並不屬於中國，就國民主權原理及聯合國憲章精神，台灣主權應屬於全體台灣人民。

他表示，台灣與中國本就互不隸屬，但在今年2月4日中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭發表的聯合聲明中，中國仍不斷強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」的謊言；針對此情形，台灣應更常道台灣與中國互不隸屬的真相。

游錫堃指出，立法院今年也籌辦了「舊金山和約生效70週年特展」，將在台中市霧峰立法院議政博物館辦理，展覽期間為4月28日和約生效日起至8月31日止，9月8日移回台北立法院本院繼續展覽。

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此外，人在美國的新世紀文教基金會董事長陳隆志則以錄音方式發表專題演講，他支持「台灣的國際法律地位過去未定、現在已定」的主張。70年前「舊金山和約」生效後，使台灣的國際法律地位暫時未定；但70年後的今天，經過台灣人民打拚奮鬥，透過人民有效自決，使台灣演進成為一個與中國互不隸屬、主權獨立的國家。

他說，台灣雖進化為一個主權獨立的國家，但還不是一個正常化國家，就國家構成要件來看，「中華民國」是一個虛幻的名號；台灣要成為一個正常化國家，必須制定台灣憲法、國家正名憲法化，並以台灣是一個愛好和平的國家身分成為聯合國及其相關組織的會員國。（編輯：郭無患）1110423

由國史館、台灣新世紀文教基金會與台灣國際法學會主辦的「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年研討會23日上午登場，國史館館長陳儀深出席致詞。中央社記者張皓安攝 111年4月23日
由國史館、台灣新世紀文教基金會與台灣國際法學會主辦的「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年研討會23日上午登場，國史館館長陳儀深出席致詞。中央社記者張皓安攝 111年4月23日
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