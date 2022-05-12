同婚專法納共同收養子女規定 立院初審通過交黨團協商

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立法院司法及法制委員會12日初審通過同婚專法修正草案，讓相同性別2人得於婚後共同收養子女或一方收養他方子女。全案須交由黨團協商。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文修正草案，讓雙方當事人能共同收養子女或一方收養他方的子女時，準用民法關於收養的規定。全案須交由黨團協商。

立法院會2019年5月三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記；在親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女。

不過，許多立委認為，現行的同婚專法，沒有辦法像異性配偶一樣，得於婚後共同收養子女，或收養配偶的養子女，因此提出修法版本。

立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨立委范雲、國民黨立委鄭麗文、無黨籍立委林昶佐、時代力量立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團所提司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文修正草案。法務部次長陳明堂等人列席報告，並備質詢。

民進黨立委鄭運鵬質詢時提到，過去有反同團體提到，開放同婚後，同性戀會增加，但根據數據顯示，同婚專法上路後，結婚對數並沒有增加的趨勢；此外，也有人說開放同婚後，台灣會變成愛滋島，但從統計數據來看，並不是這種情形，希望這些標籤都能夠被拿掉。

逐條審查時，陳明堂表示，尊重立委提案，但在一些文字的順序，例如共同收養是不是要寫在前面等，可以參考民法第1074條的立法例，做審酌參考。

鄭運鵬說，看起來每個版本的內容都一樣，是否今天先出委員會進行政黨協商，有調整文字的空間。

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經討論後，會議主席、立法院司法及法制委員會召集委員、民進黨立委黃世杰說，各版本在文字上只有微小差異，但這不影響實質內容，原則上先按照范雲的版本通過，文字上再參考法務部所提的立法例，全案須交由黨團協商。

現行司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文規定，「第2條關係雙方當事人之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定」；范雲等人的提案版本則為，「第2條關係雙方當事人共同收養子女或一方收養他方之子女時，準用民法關於收養之規定」。（編輯：翟思嘉）1110512