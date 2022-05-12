澎湖「鎮疆操演」 展現防區堅實戰力

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖第一作戰區「鎮疆操演」，今天進行灘岸火殲一系列建制武器實彈射擊訓練，充分發揮高效能聯合打擊能力，展現防區堅實戰力。

澎湖防衛部發布新聞稿指出，今天清晨5時至7時在馬公五德實施的「鎮疆操演」，首先由各式迫砲執行照明彈、檢驗及集火射擊，重頭戲由M60A3戰車以機動進入灘岸陣地，輪番採「橫向」、「動對靜」及「瞬間停止」對海上目標區射擊，有效阻殲循水路進犯之敵登陸船團，實施灘岸火殲、充分發揮高效能聯合打擊能力，展現防區堅實戰力。

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「鎮疆操演」實彈射擊訓練，今天共實施有120迫砲、81砲、M60A3戰車砲、40榴彈槍、50機槍等各式火砲與機槍，轟隆大響，場面震撼，展現防區精實戰力，共射擊各式火砲藥1591發，場面盛大。

澎湖第一作戰區今年4月實施「外離島防衛作戰」實彈射擊訓練後，今天又進行「鎮疆操演」實彈射擊訓練動，展現防區官兵精實戰力。確保「同島一命、寸土不讓」的決心。（編輯：黃世雅）1110512