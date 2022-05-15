駐加代表處舉辦台灣之夜 陳文儀籲共創雙贏

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駐加代表陳文儀在渥太華舉辦的「台灣之夜」晚會中致詞。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年5月15日

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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）駐加拿大代表陳文儀11日在「台灣之夜」致詞表示，台加共享自由民主、人權法治等普世理念價值，援助烏克蘭行動立場一致；台灣政府誠摯感謝加拿大關注台海情勢和平穩定。

這場於後疫情時代恢復舉辦的駐加代表處年度盛會在渥太華舉行，計有55位加拿大跨黨派參眾議員參與，連同使節團共有逾百位貴賓出席。

陳文儀致詞表示，烏俄戰事爆發後，台灣迅速募集4000萬加幣（約新台幣9億4468萬元）及650噸醫療物資援烏克蘭，參與國際社會對俄羅斯經濟制裁、對俄國實施出口管制。台烏位處捍衛民主價值前線，致力對抗極權國家軍事擴張等威脅，台灣政府誠摯感謝加拿大關注台海情勢和平穩定。

經貿關係方面，陳文儀表示，台灣是加國全球第11大及亞洲第5大貿易夥伴，雙方經濟貿易優勢互補，可共創雙贏。年初台加共同宣布啟動「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索性討論，是台加關係重要里程碑，將在綠能、半導體、電動車及人工智慧等領域開啟更多機會大門。

陳文儀表示，FIPA涵蓋的高貿易標準也體現「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）宗旨精神，台灣尤盼CPTPP會員國加拿大支持台灣加入CPTPP，促進台加投資商機。

她說，台灣政府也誠摯感謝加拿大延續一貫立場，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCC）及國際刑警組織（Interpol）等多邊領域。台灣努力對國際社會作出有意義貢獻，也期盼加拿大在即將揭幕的第75屆世界衛生大會（WHA）支持台灣。

陳文儀表示，每3年一度的ICAO大會9月在蒙特婁舉行，感謝加拿大協助台灣民航局以觀察員身分參加「更安全天空諮詢委員會」，台灣樂意與加國持續合作推動飛航安全，盼加國支持台灣常態性參與ICAO。

陳文儀強調，儘管台加地理位置因太平洋相隔，卻是天然合作夥伴，除共享基礎價值與經貿優勢互補，各因多元社會、高教育水準勞動人口及原住民族文化而強盛；兩國政府均致力保障婦權、兩性平權及原住民權益。

陳文儀提到，台灣南島民族論壇與加拿大第一民族稅務委員會（First Nations Tax Commission）3月簽署合作瞭解備忘錄（MOU），台加兩國加入原住民族經濟合作貿易協議（IPETCA），雙邊交流更加緊密友好。台灣立法院5月也將成立台加國會聯誼會，深化雙邊議會交流。

晚會中，加台國會議員友好協會會長、民主黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）等嘉賓紛紛致詞表達對台灣這股世界良善力量的堅定支持。

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這場盛會另有加拿大聯邦住房及多元包容部長霍森（Ahmed Hussen）、總理國會事務代理人佛加斯（Greg Fergus）、保守黨副黨魁柏索（Luc Berthold）、魁團黨黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）、新民主黨眾議院副領袖馬帝森（Lindsay Mathyssen）及保守黨影子外長莊文浩（Michael Chong）等人到場共襄盛舉。

晚會在鑼鼓聲中由「成功醒獅團」祥獅獻瑞揭幕，現場備有台式刈包及西式佳餚；僑務委員馬稚凱獻上假聲男高音演出，旅居蒙特婁音樂家洪育仙率弦樂四重奏表演，並播放「馬偕來台150周年紀念影片」等，氣氛熱鬧活絡。（編輯：林憬屏）1110515

駐加代表處「台灣之夜」晚會由代表陳文儀夫婦作東，加拿大跨黨派參眾議員及使節團共襄盛舉。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年5月15日

後疫情時代恢復舉辦的駐加代表處「台灣之夜」年度盛會，在渥太華城堡飯店舉行，逾百位貴賓出席。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年5月15日