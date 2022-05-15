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1架直9反潛機疑自共艦起飛擾台 空軍兵力應對

2022/5/15 17:32（5/15 18:35 更新）
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空軍15日傍晚發布共機動態，1架直9反潛直升機侵擾台灣西南防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
空軍15日傍晚發布共機動態，1架直9反潛直升機侵擾台灣西南防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者游凱翔台北15日電）空軍今天傍晚發布共機動態，1架直9反潛直升機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

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根據空軍公布的歷次航跡圖顯示，共機大多由ADIZ範圍外進入，但今天的直9航跡僅限ADIZ內，推測可能由位於ADIZ內的共艦起飛，並執行偵潛等訓練。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日有39架次共機擾台，是今年以來數量最多一次。（編輯：林克倫）1110515

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