遼寧艦進入太平洋逾10天 14日東移演練艦載機

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本統合幕僚監部今天公布，14日確認中國海軍航空母艦遼寧號在沖繩縣沖大東島西南方約300公里海域演練艦載機起降，位置較前幾天東移。遼寧艦這次進入太平洋已逾10天。

日本共同社報導，遼寧艦之前演練艦載機起降的位置比較接近台灣，14日時已從日本石垣島南方海域東移。遼寧艦這次進入太平洋後已超過10天，防衛省持續進行監視。

統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，繼5月3日到12日後，海上自衛隊再度確認遼寧艦14日上午9時起到晚間9時止，在沖大東島西南方約300公里海域實施艦載戰機殲-15與直-9、直-18直升機起降。

14日跟遼寧艦編隊航行的還有2艘052D型飛彈驅逐艦及1艘901型綜合補給艦。

此次遼寧艦編隊南下，5月1及2日在東海被海上自衛隊確認後，穿越日本沖繩本島與宮古島間海域南下。

日本出動隸屬第8護衛隊的涼月號護衛艦，進行必要情蒐與警戒監視。另外，對遼寧艦起降艦載戰機，日方戰機也緊急升空因應。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110515