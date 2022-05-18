面對疫情 朱立倫籲各級學校是否停課應確定方案

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）本土疫情嚴峻，國民黨主席朱立倫今天向政府提出3項訴求，包括各級學校是否全面停課改遠距教學，應立即確定方案；如確定全面改遠距，補救教學進度、解決數位落差配套要備好；以及積極提高兒童疫苗施打率。

本土疫情升溫，外界建議高中以下學校5月23日起暫停到校上課兩週，朱立倫今天上午透過臉書表示，天底下有哪一種政府，會讓國家未來的棟樑、會讓父母最疼愛的寶貝孩子，暴露在危險的染疫風險下，且毫無有效配套跟可靠指引。

朱立倫指出，「全國兒童安全日」3天後的今天，全國已有9萬9271例、近10萬名各級學生確診，但與此同時6到11歲的兒童疫苗施打率，以衛福部前日公布接種數除以小學生人口，只有約1成出頭的10.74%。而大家早就要求政府提早部署採購的BNT兒童疫苗，直到前天才抵達台灣。

朱立倫認為，政府如果沒幫孩子們超前部署，沒保障學生們有足夠的抗病毒保護力，為什麼不指示教育部在接下來即將來臨的疫情高峰期，暫停實體課程、全面遠距教學；又或者，如果快篩真的如民進黨宣稱的「非常夠」，為何不考慮多國經驗，透過提供足夠的快篩，讓孩子及老師們能在確定採陰的狀況下，再安心來學校上課。

朱立倫強調，民進黨不做，國民黨來強力監督，明確提出3點要求政府，包括各級學校是否全面停課改為遠距教學，應立即確定方案；如確定全面改為遠距，補救教學進度、解決數位落差配套要備好；積極提高兒童疫苗施打率。

朱立倫指出，國民黨絕對繼續強力監督，努力為全國家長的憂慮發聲，為孩童的健康與學習權益把關。（編輯：郭無患）1110518