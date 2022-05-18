民進黨設關懷中心支持確診者 蔡英文籲公私協力

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨規劃建構「關懷中心」機制，提供民眾完整防疫資訊和醫療指引及必要協助。民進黨主席蔡英文也表示，希望未來從政府機關到公營事業都有關懷機制，也鼓勵私部門雇主一起來做。

民進黨今天召開中常會，黨發言人謝佩芬在會後轉述蔡英文談話，感謝辛苦的第一線防疫人員。

蔡英文說，疫情規模持續擴大，需要中央跟地方政府共同努力，落實防疫，也希望民眾再次發揮團結防疫、同心抗疫精神，度過這一波疫情，回到正常生活。

蔡英文提到，雖然現在體制有居家照護，由地方政府派飯、基層醫師系統提供協助，不過這些在家裡的輕症、無症狀染疫者，還是需要關懷跟協助。

她說，除了既有的防疫系統在第一線把關，也希望結合整個社會部門，主動提供單位內確診人員關懷、服務，不僅可減緩醫療前線壓力，也可減少確診者不安。

蔡英文說，黨部已有規劃，由各級黨公職幹部、黨部系統，建構自己的「關懷中心」機制，透過黨的組織、服務系統，結合各地區的基層醫療和服務單位，協助黨工、黨員及需要幫忙的民眾，能夠即時得到完整防疫資訊和醫療指引及必要協助，讓他們確診時，不會手足無措，而且隨時得到關心跟支持。

蔡英文表示，同樣道理，她也希望未來從政府機關到公營事業，甚至可以鼓勵私部門的雇主一起來做，負起多一些照顧員工的責任，透過「公私協力」的方式，一起照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工，大家一起協力，讓每個染疫者得到所需要的關懷跟協助。

她說，面對疫情的關鍵時刻，不只是要自主防疫，更希望能夠同事互助、同業互助。她希望，這些由各機關和企業建置的關懷中心，能夠建立良好的體系，提供更完整的個人防疫指引、資訊以及協助。

另外，蔡英文也提到，從國外的發展經驗來看，台灣正處於最後的關鍵時刻，確診人數逐漸進入高峰，之後趨緩、逐步回歸疫情前的正常生活。

她說，隨著疫情變化，大家不免緊張。但是，穩定醫療量能，集中醫療資源照顧中重症和高風險患者，是防疫工作的關鍵。政府會持續密切掌握疫情的發展，確保國內防疫量能穩健運作。

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蔡英文說，現階段政府在北北基桃優先增設大型篩檢站，降低醫療院所負擔，並集中醫療資源於中重症患者照護。各篩檢站也設置綠色通道，優先提供6歲以下幼兒及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務，讓長輩、小孩方便就醫。

她說，政府持續簡化確診民眾看診流程與時程，把握高風險患者黃金治療時間。同時，依疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，清楚明確宣導防疫相關指引。（編輯：翟思嘉）1110518