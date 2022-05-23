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路透：13國邀台灣參與WHA提案遭駁回

2022/5/23 16:15（5/24 09:21 更新）
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圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
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（中央社日內瓦23日綜合外電報導）路透社報導，台灣友邦邀請台灣參加世界衛生組織（WHO）年度會議「世界衛生大會」（WHA）的提案今天遭到駁回。

睽違兩年，世界衛生大會全會今天以實體方式正式展開。根據世界衛生組織官網，由13個友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」案，是本屆唯一的議程補充項目（supplementary item）提案。

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這13個友邦包括貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯。各國於5月間紛紛致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正式提案。

但路透社指出，世界衛生大會已決定不把本案納入正式議程。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110523

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