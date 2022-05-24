公道哥獲跨黨派支持 李鴻鈞出任監察院副院長

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院今天同意前親民黨立委李鴻鈞出任監察院副院長。李鴻鈞曾連任5屆立委，擁有日本工程學博士學位，與日政界關係好，過去在立法院不拘泥黨派立場，處事公允，被封為「公道哥」，同意權投票結果，也驗證他的好人緣。

總統蔡英文提名 李鴻鈞 李鴻鈞小檔案 生日：1959年5月11日

學歷：黎明工專、日本大學結構工程學博士

經歷：

第5、6、7、8、9屆立法委員

親民黨立院黨團總召

立院台日聯誼會長、副會長

親民黨秘書長 看更多 關閉 出任監察院副院長，提名案咨文9日送到立法院。立法院會今天進行監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權投票，李鴻鈞拿下99張同意票、不同意票2張、無效票1張，經全體立委過半數同意，將出任監察院副院長。

立院投票結果出爐後，李鴻鈞在臉書發文表示，感謝立委的支持及這段時間以來各界的指教與鼓勵。未來他會站在更超然、公正的立場，做好一名監察委員、監察副院長的職務與角色，不負所托，和監察院同仁共同努力。

李鴻鈞今年62歲，曾任親民黨秘書長、立法院黨團總召，與前內政部長李鴻源是有名的政壇兄弟檔。2001年，李鴻鈞在親民黨主席宋楚瑜拜訪勸進下參選立委，連任5屆，直到2020年大選，因親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。

李鴻鈞擁有日本大學結構工程學博士學位，在擔任立委任內為立法院台日交流聯誼會副會長，是立法院內著名的日本通，與日本政界關係良好，每當日本政要訪台，李鴻鈞一定是座上賓，也曾陪同立法院長王金平赴日國會外交。

擔任立委前，李鴻鈞曾在日商建設擔任工程師，直到40歲才在宋楚瑜的勸進下進入政壇。由於擁有理科背景，再加上豐富的實務經驗，在立法院討論議題時，常以就事論事、不摻雜太多黨派考量的態度博得朝野的肯定，也讓他在立法院有「公道哥」的稱號。

尤其在第9屆立法院時，由於當時民進黨首度在立法院取得過半席次，國民兩黨在立法院對立十分嚴重，時任立法院長的蘇嘉全，在碰到朝野激烈對峙時，常常徵詢李鴻鈞的意見，甚至在朝野私下溝通時，直接請李鴻鈞到場調停。

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李鴻鈞個性豪爽，與藍綠立委許多都有私交，在立法院人緣非常好，也有著「阿尼基（日語，意即大哥）」的稱號。李鴻鈞也十分重情義，雖曾因國親合加入國民黨，但當宋楚瑜宣布參選2016年總統大選後，李鴻鈞也毅然挺身支持。

2020年6月前台東縣長、現任國民黨秘書長黃健庭獲提名監察院副院長，引發藍綠反彈，最後選擇退出提名，李鴻鈞這次順利獲立法院同意出任，補實懸缺2年的監察院副院長一職。（編輯：蘇龍麒）1110524