立法院過半數同意 李鴻鈞獲99票出任監察院副院長

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立法院會24日進行監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權投票表決，李鴻鈞拿下99張同意票，經全體立委過半數同意，將出任監察院副院長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院會今天進行監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權投票表決，李鴻鈞拿下99張同意票、不同意票2張、無效票1張，經全體立委過半數同意，將出任監察院副院長。

總統蔡英文提名前親民黨立委 李鴻鈞 李鴻鈞小檔案 生日：1959年5月11日

學歷：黎明工專、日本大學結構工程學博士

經歷：

第5、6、7、8、9屆立法委員

親民黨立院黨團總召

立院台日聯誼會長、副會長

親民黨秘書長 看更多 關閉 為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文於9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。

立法院18日上午舉行全院委員會審查這項人事同意權案，立法院會今天上午進行人事同意權案投票。

立法院會上午9時起，進行人事同意權案投票，投票時間到中午11時為止。立法院有113席立委，今天共有102人領票。

投票前，國民黨立法院黨團召開黨團大會，黨團總召曾銘宗會後接受中央社記者訪問指出，黨團大會決議採「開放投票」，尊重大家的決定，而在開會過程中，大家對李鴻鈞過去擔任立委、與國民黨團合作的關係等都很肯定。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華則於立法院議場前召開記者會。邱顯智說，對於李鴻鈞的人事同意權案，時力黨團會一致投下不同意票。

邱顯智說明，之前提名審查時，李鴻鈞對於廢死、同婚收養、墮胎是否要有配偶同意、是否廢除區段徵收等目前台灣爭議人權議題的回答，都認為社會要有共識，而社會沒共識前不能表態，這樣的回答令人失望，到底李鴻鈞對於爭議議題，是否會為社會弱勢、被國家壓制的少數人伸張權利。

投票進行中，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在議場前接受媒體聯訪提到，每次的人事同意權案，民進黨團一定是甲級動員、一致投票。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠受訪提到，李鴻鈞有5屆立委經驗及工程背景，黨團會議決議，會進場一致投下贊成票，期許他能超越黨派、獨立行使監委職權，也不希望監察院變成打壓政敵的機關。

上午11時截止投票，開票結果，李鴻鈞獲得99張同意票、不同意票2張、無效票1張。會議主席、立法院副院長蔡其昌宣告，李鴻鈞獲得超過全體立委1/2的同意票，依法同意為監委並為監察院副院長。

中華民國憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中一人為院長、一人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之。

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立法院職權行使法規定，立法院行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。目前立委總數為113席，因此獲得57張同意票即為通過。

李鴻鈞曾連任5屆立法委員，他的父親李騰輝是前泰山鄉長，哥哥則是前內政部長李鴻源。李鴻鈞2001年，在親民黨主席宋楚瑜拜訪勸進下參選立委，直到2020年親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。（編輯：蘇龍麒）1110524

立法院會24日進行監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權投票表決，李鴻鈞拿下99張同意票、不同意票2張、無效票1張。中央社記者徐肇昌攝 111年5月24日