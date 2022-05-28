吳釗燮接受英媒專訪 強調台灣自我防衛決心

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（中央社記者黃雅詩台北28日電） 英國「旁觀者週刊」今天刊出專文討論俄烏戰爭對台海威脅的啟示，文中引述外交部長吳釗燮表示，中國機艦頻擾台灣，威脅區域安全，台灣將積極發展不對稱戰力，充實全民防衛能力，嚇阻中國犯台野心。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮18日接受英國國際知名專欄主筆威廉斯（Ian Williams）訪談，針對中國對台灣的威脅、烏俄戰爭啟示及民主國家對抗威權等議題，闡述台灣觀點。

吳釗燮指出，中國機艦頻擾台灣，威脅區域的安全，台灣位於民主對抗威權擴張的前線，政府及人民均有高度自我防衛決心。烏克蘭經驗值得台灣借鏡，烏克蘭對抗俄羅斯充分展現以小搏大的力量，增強台灣人民保家衛國意志，台灣也積極發展不對稱戰力並充實全民防衛能力，以有效嚇阻中國犯台野心。

吳釗燮強調，西方民主國家團結支持烏克蘭，迅速以具體行動援助，對中國可能是一記警鐘，但也不可忽視中國可能從俄羅斯犯下的錯誤中學習，面對中國威脅，台灣深盼民主國家也能共同強化對台灣的支持。台灣的民主是對抗中國最重要的資產之一，台灣將持續與理念相近國家合作，堅守民主自由價值，民主陣營終將勝利。

報導並訪問行政院政務委員唐鳳、前參謀總長李喜明及國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲等人，從不同角度分析台灣如何因應來自中國的各種軍事威脅及混合戰攻擊。

報導引述蘇紫雲指出，台灣有易守難攻優勢，中國解放軍必須通過台灣海峽攻台，這是中國軍隊最脆弱的一環，台灣沿海地形是防禦者的夢想，只有14個海灘適合兩棲登陸，東海岸多為峭壁，西海岸則是人口稠密的城鎮、泥灘、稻田或池塘，利於設計減緩敵人的前進速度。

威廉斯曾任英國第四頻道新聞網（Channel 4）及美國國家廣播公司（NBC）外交事務特派員，長期研究中國議題，並著有「摒住呼吸：中國新暴政」（Every Breath You Take：China’s New Tyranny）等書，探討中國政府對人民的嚴密監控及對全球的威脅。

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外交部指出，「旁觀者週刊」（The Spectator）於1828年發行，歷史悠久，包括英國首相強森（Boris Johnson）等多位保守黨國會議員均曾擔任主編，言論受到英國政治菁英高度重視。

外交部指出，訪談內容已於26日在英國「旁觀者週刊」網站及28日發行的紙本刊出，並以「保護台灣：從烏克蘭戰爭學到的教訓」（Saving Taiwan：the lessons learned from the war in Ukraine）7頁封面故事的形式呈現。（編輯：郭無患）1110528