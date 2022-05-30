內政部：建立租屋市場透明機制 避免租金不當炒作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）媒體報導，住宅租金創新高。內政部今天說，報導是房東開價的期待租金，與實際成交行情有相當落差；將邀集相關公會及租屋網站共同建立租屋市場公平及透明機制，避免租金不當炒作。

媒體報導，全台住宅租金全面攀升到歷史新高，部分地區租金年漲幅達2成以上。

內政部透過新聞稿表示，報導引用的租金資料是房東在租屋廣告開價的期待租金，並非實際成交的租金行情，且未清楚說明統計資料的來源與方法，容易誤導民眾對實際租金行情的判斷。

內政部說，依據110年租金實價登錄、租金補貼及包租代管的實際租金資料統計，在六都中，台北市平均租金單價為每坪新台幣1095元、新北市638元、台中市536元、桃園市500元、台南市519元、高雄市455元，與媒體報導所稱網路租屋廣告的租金開價，有相當落差。

內政部指出，住宅租金主要取決房屋條件、市場供需等因素綜合影響。住宅租屋型態多樣，不同租屋類型，例如公寓或大樓，以及不同出租型態，如整租或分租，屋況及設備等，租金價格都會有所差異，呼籲租賃住宅服務業及仲介業者提供租屋服務時，應向房東或房客清楚說明實際租金行情，以利民眾參考。

內政部表示，將邀集相關公會及租屋網站共同建立租屋市場公平及透明機制，避免租金不當炒作，維繫市場健全安定。

內政部呼籲，租屋是無自有住宅家戶及學生居住消費依靠，請媒體及相關業者在公開租金相關資訊時，都應秉持社會責任與專業判斷，避免不當統計的訊息，成為租金炒作的幫凶。（編輯：林興盟）1110530