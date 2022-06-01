暫緩徵召徐志榮 朱立倫：等成熟後再提報中常會

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨計畫徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但遭徐志榮婉拒，黨主席朱立倫今天說，根據民調、民情、共識，徐志榮是最優秀的，但徐志榮目前還有考量與困難，會持續溝通；等更完整、成熟後，再將徵召案提報中常會。

國民黨原計畫徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但遭徐志榮婉拒，國民黨下午召開中常會，決定暫緩提名，身兼選策會召集人的秘書長黃健庭在中常會中說明狀況。

黃健庭表示，國民黨在苗栗的參選同志都很優秀，但支持者呈現高度分歧的狀態，所以他與選策會成員在過去2個月時間，不斷在地方上徵詢、溝通、協調，最近總算能夠整合出基本共識，因此5月30日選策會召開正式會議，決議建議黨中央徵召徐志榮代表參選。

黃健庭指出，徐志榮之前已多次跟黨內有意參選者表達沒有參選意願，甚至鼓勵其他人多加油，因此能理解徐志榮接受徵召是為難的，所以決定再給徐志榮一段時間，希望大家不管是在中央或地方，多給徐志榮鼓勵，待時機更成熟，再把苗栗的案子提報到中常會。

黃健庭也說，徐志榮在過程中，民調一直都是最高的，也是普遍能獲得接受與支持的人選，國民黨作為負責任的政黨，在每一個縣市都希望提出最優秀且具有勝選實力的人，這也是選策會的任務與職責。

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朱立倫表示，選策會有功能與責任，要持續努力，選策會在苗栗已經根據民調、地方民情、共識，認為徐志榮是最優秀的，但徐志榮目前還有考量與困難，會持續溝通，最重要的是苗栗一定要團結與勝選，拜託大家一起努力，等更完整、成熟後，再將徵召案提報常會。

中常委蔣根煌在中常會後受訪時說，在會中有建議黨中央要去聽地方心聲，朱立倫表示會去溝通與處理，也說會聽取民意、站在民意這一邊；他認為就算徐志榮民調第一，要提名也需要經過徐志榮的同意。（編輯：謝佳珍）1110601