視察陸戰隊六六旅 總統扛紅隼反裝甲火箭：好操作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香桃園2日電）總統蔡英文今天視導海軍陸戰隊六六旅，聽取國軍介紹所使用的武器裝備後，親自扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作示範表示，很好操作、不會感覺重。

總統上午在國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、參謀總長陳寶餘、海軍司令劉志斌等人陪同下到海軍陸戰隊陸戰六六旅、陸軍化生放核訓練中心、國防醫學院預防醫學研究所，勗勉官兵並致贈加菜金，預祝端午節快樂。

總統首先聽取陸戰六六旅任務簡報、隨後實地了解單位戰備整備及武器裝備現況；陸戰六六旅陳展紅隼近程反裝甲火箭、標槍飛彈、T108輕型狙擊槍、雙聯裝刺針飛彈、TS96系列星光夜視鏡、TS93步機槍夜視鏡等各式夜視鏡裝備，並向總統一一簡介。

總統聽取國軍簡介紅隼反裝甲火箭後，仔細詢問如何操作與發射，她走上前拿起未裝上實彈的火箭筒上肩，並仔細詢問要如何使用以及發射方式，更親自體驗操作方式；隨行媒體詢問總統會不會覺得重，蔡總統說「不會」，更表示「我就在試它的重量，蠻好操作的」。

紅隼反裝甲火箭重量5公斤，口徑66公釐、射程400公尺、穿甲厚度40公分，是中山科學院研發製造，同時採拋棄式發射管，配備折疊握把、肩靠固定片及戰術軌道，可供拆卸式瞄準具及夜視儀使用。

陸戰隊士官代表接著介紹標槍飛彈，並實際演練操作，他們特別提及在此次烏俄戰爭中，是烏克蘭軍隊成功對抗俄軍裝甲部隊的利器；媒體希望蔡總統親自操作標槍飛彈，總統說，「這21公斤，已經有女兵操作過了」。

陸戰隊官兵介紹國造T108輕型狙擊槍時，蔡總統更是仔細詢問狙擊槍如何擊發，也詢問是否都是需要將槍抵在地上進行狙擊，隨後也親自拿起狙擊槍詢問細節，並感受重量。

媒體詢問國產武器如何？蔡總統伸出大拇指，比了一個讚。

蔡總統視導裝備陳展、與官兵們合影並致贈加菜金，官兵致贈總統身穿陸軍迷彩服的Q版畫像，高喊「戰力強」口號。

蔡總統肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞，也期勉官兵們持續精進自我本職專業，守護民眾安全。（編輯：謝佳珍）1110602