國防院研判 中共年底還有一次遼寧艦跨島鏈長訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北3日電）中共遼寧號航艦作戰群近期在西太平洋演練，國防安全研究院分析，過往大部分是編隊間基礎訓練，但此次的訓練內容與規模，稱得上具備實戰意義和價值，從訓練週期判斷，今年底還會有一次跨島鏈長航訓練。

國防部智庫、國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓，1日在國防院網站「即時評析」專區，以「遼寧艦編隊跨島鏈訓練釋放的信號」為題撰文。

江炘杓說明，由遼寧艦等8艘軍艦組成的航空母艦支隊，4月30日自青島基地啟航，5月2日穿越宮古海峽進入西太平洋海域進行一連串訓練任務後，21日進入東海持續海空聯訓，23日返青島；而日本海上自衛隊出雲艦緊隨並航監控，同時美國林肯號航艦打擊群也於西太平洋活動，雙方最近距離僅600公里，顯示遼寧艦編隊進出島鏈的訓練活動受到日美高度關注。

江炘杓指出，航艦不僅是戰役發起基地，也是整個戰鬥群戰略重心，它象徵一國威望，一旦被摧毀或受重大戰損，不僅意味作戰任務失敗，也可能動搖民心士氣，而此次的演練分別傳達4項信號。

第一為「艦載機起落艦作業熟練」。這次艦上殲-15戰機和各型艦載直升機在約20天內起降達300架次，一天起落艦至少15架次，平均每架殲-15在這次航訓階段的日夜間起落艦次數超過10次，締造遼寧艦成軍以來單日及整個訓練航次起落艦次數最多紀錄，以只有2座飛機升降梯台中型航艦而言，意味其指揮與組合作業能力已經相當熟練。

第二及第三分別為「編隊各艦具備相當默契」、「編組訓練存在基本模式」。觀察遼寧艦近次編隊組成與訓練期程，主要護航兵力由北部戰區派遣，少數從東部戰區抽調，而南昌艦與呼倫湖艦已成為遼寧艦編隊基本成員，且編隊跨島鏈遠海訓練的期程約3週、常態化跨島鏈航訓的週期為一年2次。

第四為「編隊訓練具有實戰意義」。2012年成軍迄今，雖經多次跨區和跨島鏈航行訓練，大部分是航艦編隊間的指揮與協同以及艦載機起落艦訓練，屬於基礎訓練的層次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但這次編隊演訓區域主要位於琉球群島東南部和台灣東部海域，遼寧艦編隊與其他參演部隊互為假想敵，進行海空和水面攻防對抗以及潛艦與反潛作戰演練，參與的兵力包括遼寧艦編隊、轟-6J、運-8反潛機、第41批反海盜護航編隊以及火箭軍，訓練內容和規模，稱得上具實戰意義和價值的航艦編隊訓練。

因此江炘杓推測，從訓練週期判斷，除定期維修必須中止航訓之外，若無其他特殊因素，今年底還會有一次跨島鏈長航訓練。（編輯：黃國倫）1110603