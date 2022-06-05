馬英九批台灣是不自由的民主 蘇貞昌：必成世界笑柄

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（中央社記者陳俊華台北5日電）前總統馬英九形容台灣一步步墮入不自由的民主，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣的民主是全世界公認，竟有人違逆事實、為專制極權塗脂抹粉，台灣人民不接受，也一定成為世界笑柄。

前總統馬英九昨天透過臉書表示，六四事件33週年，一方面，他要再次呼籲大陸當局，勇於面對歷史、承擔責任，才能往前邁進。另一方面，也要藉此機會反思，台灣雖號稱民主，卻一步步墮入不自由的民主，格外值得警惕。

蘇貞昌今天參觀「2022台北國際書展」受訪時表示，台灣的自由、民主是全世界公認，各種評比也都名列前茅；大家也看到，中國用蠻橫的手段打壓香港民主，對新疆、西藏用各種粗暴的手段，違逆人權。

蘇貞昌說，在防疫的工作上最可以對比，台灣用民主、開放、溝通，大家一起合作來對抗疫情，中國卻粗暴封城，連人民都不接受。「還有人竟然違逆事實，來為專制極權塗脂抹粉」，對自己反而多所扭曲，一定不被台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。

另外，斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今天早上抵達台灣，預計在台停留至10日。

蘇貞昌表示，民主自由的國家，大家多一點溝通互動、團結合作，最符合普世價值，台灣和相關的國家都盡量有「善的循環」，也熱烈歡迎斯洛伐克訪團，希望能更進一步加強彼此間的合作。（編輯：林淑媛）1110605