民進黨澎湖縣長提名未定 選舉恩怨上檯面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣6日電）年底民進黨澎湖縣長選舉引風暴，爭取提名的縣議員陳慧玲不滿前縣長高植澎近來屢屢臉書種種影射，是對其人格污衊與從政糟蹋；高植澎重申會堅持承諾，只要提名「她」，一定參選到底。

對於高、陳兩人往昔恩怨鬧上檯面，民進黨澎湖縣黨部執行長冼義哲表示，澎湖縣長提名是中央黨部的職權，黨部在初選提名過程，保持中立。陳慧玲今天以個人身分召開記者會，黨部尊重個人表達意願，沒有特別回應。

議員二連霸的陳慧玲已早早表態爭取縣長提名，她今天召開記者會強調「親痛仇快 高植澎縣長貼文事件聲明」。

陳慧玲提及高植澎2000年總統大選後，擔任第4屆黨部主委時，發現已故前主委謝明璋等執評委每次出席會議時支領車馬費500元的不當支出爭議，未循黨內機制議處，直接向檢方提出侵占告訴。當時自己任執評委也遭波及。

陳慧玲表示，這是高、謝私人恩怨，與黨部無關，民進黨中央對支領車馬費與黨規不符，對兩造作成「糾正並繳回」，高則對中央「糾正」一事，憤而辭去主委一職。

陳慧玲指出，高植澎是自己尊崇的民主前輩，在95年縣議員任滿後淡出政壇行醫濟世，但一直未繳交黨費；95年她在2006年出任黨部主委配合黨中央進行黨籍清查，由於高超過3年未繳黨費，中央黨部依規自動退黨，卻遭高指為「被開除黨籍 」。

陳慧玲指出，年底縣長選舉之際，近年來高植澎屢屢在臉書貼文陳年舊案，將過往恩怨加諸在她的身上，加上在有心人士刻意轉貼，也對其從政多年的人格污衊與糟蹋，特別對外提出說明，期盼透過對話機會來化解，團結一致，贏得選舉重返執政。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前因家人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診正在隔離，暫停看診的高植澎則表示，當年不當支領車馬費一事，曾給予1個月的時間緩衝期，不歸還才移檢方催討；對於陳慧玲記者會又刻意將其誤導變成是他與已故謝明璋間的恩怨。陳慧玲自始都不承認錯誤、不知反省，並重申貪瀆、錯了、背叛，就是要道歉，會堅持自己的承諾，只要民進黨縣長提名人是「她」，自己一定會登記參選。

高植澎民國82年當選第8屆澎湖縣長，也是首位民進黨籍澎湖縣長。年底澎湖縣長選舉，綠營除了陳慧玲表態，另外，2018年落選的前縣長陳光復也爭取提名。（編輯：孫承武）1110606