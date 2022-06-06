加拿大國慶活動6/25台北登場 啖美食共享自由價值

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）睽違兩年的加拿大國慶活動今年將恢復，定6月25日在台北圓山公園盛大舉行，除有模特兒走秀、樂團表演、兒童遊戲區，並將舉辦加拿大傳統美食「起司肉汁薯條」（poutine）的大胃王比賽。

加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）表示，今年香港、上海、北京的相關慶典都因疫情取消，在台灣的加拿大國慶活動將是整個東北亞規模最大者，「此一慶典彰顯了加拿大的價值，歡迎台灣民眾一起來喝杯冰啤酒或珍珠奶茶，同慶台加共享的自由價值」。

加拿大駐台北貿易辦事處今天舉辦記者會，芮喬丹、加拿大商會主席克拉克（Steven Clark）、加拿大航空台灣區總經理陳美至、台灣北陸能源發展公司執行董事馬聖安（Sean McDermott）等出席。

芮喬丹表示，感謝台灣政府將疫情控制得宜，讓所有在台灣的本國人、外國人都能安全生活。他並細數台加在衛生、教育、經貿等領域的合作都有大幅進展，包括加拿大今年是力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）的國家之一；台加近期也啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）的探索性討論，以及努力強化彼此供應鏈韌性。

芮喬丹表示，台灣的加拿大國慶活動一向是外國人在台舉辦的最大國慶活動，亦是加拿大在海外舉行的最大型國慶活動；2019年時約有9000人參加，2020與去年則因疫情停辦。

陳美至表示，加拿大航空將提供兩張機票作為活動抽獎獎品，但因加航台灣航線今年年底前仍無復航計畫；因此提供的機票起點是加航所有亞太營運站任選，如香港或東京，終點則可選加拿大任一城市。

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馬聖安表示，作為一名父親，他認為台灣是很適合養育小孩的地方，這次兒童遊樂區設計多元，將有大型充氣遊樂設施、曲棍球、趣味遊戲、臉部彩繪、貼紙式刺青等，力求寓教於樂，讓孩童在遊戲中學習認識綠能與環保。

加拿大國慶日為7月1日，台灣慶祝活動定6月25日下午1時至晚間9時，在台北市圓山公園花海廣場舉行，不需入場費用，主辦單位歡迎民眾穿著象徵加拿大的紅、白主題顏色到場同樂。（編輯：蘇志宗）1110606