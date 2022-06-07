蔣萬安拜會黃大洲 談基隆河截彎取直等建設

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜會前台北市長黃大洲，他說，黃大洲分享任內多項重大政策，花很多時間說明基隆河截彎取直的過程，並期許他做對市民有利、影響深遠的市政規畫。

蔣萬安獲國民黨提名參選台北市長後，啟動前市長拜會行程，繼拜會前市長馬英九、郝龍斌後，今天上午到市長官邸拜會黃大洲。

兩人暢談約1小時後，蔣萬安送黃大洲離去，單獨接受媒體聯訪。蔣萬安表示，黃大洲是真正奠定台北市近30年來現代化基礎建設的重要推手，包含捷運動工、興建大安森林公園、中華商場拆遷及基隆河截彎取直等。

蔣萬安指出，黃大洲花了很多時間說明基隆河截彎取直的過程，當時面臨到很多拆遷戶的抗爭，黃大洲就住在市長官邸裡，數個夜晚被許多民眾包圍，但仍堅持做對的事情，讓所有市民到今天還能享受相關建設的成果。

蔣萬安表示，兩人非常深入地對談，讓他見證黃大洲的堅持、遠見、魄力、無懼，以及實在做事的精神，黃大洲則期許他未來做對市民有利、影響深遠的市政規畫，他也承諾用創新思維、科技手段及永續精神執行施政願景。

媒體詢問，黃大洲在1994年市長選舉時曾經歷過棄保效應，今年選舉蔣萬安可能面臨3名候選人競爭的局面，有沒有向黃大洲請益選戰策略。蔣萬安回應，今天主要是談論黃大洲任內如何用魄力排除困難，執行很多重大重要建設。

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媒體再問，前市長拜會行程接下來會不會有前總統陳水扁。蔣萬安說，請益行程會持續進行，若有相關規畫再跟大家宣布，最重要的是持續跟所有市民、基層里長、市場商圈、各領域的意見領袖互動並請益。

此外，有意參選台北市長的前交通部長林佳龍上午在中正紀念堂邀請蔣萬安就轉型正義對談，並稱蔣萬安作為蔣家後代可以為轉型正義代言，是有天命的。蔣萬安表示，民主時代只有民意、沒有天命，轉型正義要靠大家共同努力，最重要的目標是達成社會和解。（編輯：張銘坤）1110607