民進黨：習近平「九二共識」不給國民黨模糊空間

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（中央社記者葉素萍台北7日電）國民黨主席朱立倫在美國表示，九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」。民進黨今天說，中國領導人習近平定義下的「九二共識」，完全不給國民黨任何模糊餘地，朱立倫的說法不符事實，無法獲得台灣主流民意認同。

民進黨今天發布新聞稿表示，習近平早在2019年初已定調，九二共識就是「一國兩制」，沒有給台灣任何模糊或共識空間；若國民黨持續漠視國際現勢與中共日益膨脹的擴張野心，不斷重彈「創造性模糊」老調，對維持台海和平穩定及維護台灣國家安全與尊嚴毫無助益。

民進黨指出，陸委會2日甫公布民調清楚顯示，超過8成台灣民眾不認同「一中原則」與「九二共識」，這也是民進黨一貫立場。

民進黨說，今年2月朱立倫才稱總統蔡英文「不要九二共識那要什麼？」朱立倫今天終於公開承認九二共識就是「沒有共識」，顯示民進黨以往的主張完全正確。

民進黨表示，國民黨和朱立倫始終未能認清，國家主權沒有模糊空間，健康的兩岸交流方案一定要在堅守國家主權地位下進行，而非以「創造性模糊」、「虛假的和平」來換取交流機會；更何況，習近平定義下的「九二共識」，完全不給國民黨任何模糊餘地。（編輯：林克倫）1110607