拜會美國眾議員 朱立倫籲不分黨派為台拚外交安全

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨訪問美國代表團今天拜會美國眾議院，拜訪多位美國友台議員，黨主席朱立倫說，這次來訪沒有黨派之見，共同為台灣拚外交、反映台灣在安全、經貿等議題上與美國雙方合作的需要。

國民黨今天發出新聞稿表示，國民黨訪問美國代表團今天拜會美國眾議院，走訪包括來自俄亥俄州的美國聯邦眾議員、美國國會「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）、內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯（Don Bacon, R-NE）、亞利桑那州聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego, D-AZ）、密西根州聯邦眾議員麥克林（Lisa McClain, R-MI）以及加州聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel, R-CA）在內的跨黨派友台議員。

朱立倫表示，這次來訪沒有黨派之見，共同為台灣拚外交、反映台灣在安全、經貿等議題上與美國合作的需要，並與代表美國立法部門的各個眾議員廣泛交流意見。

長期友台、立場堅定超過1/4世紀的台灣連線共同主席夏波表示，他不分黨派支持台灣，非常歡迎朱立倫來訪。朱立倫表示，夏波與國民黨多位領導人長期熟稔，是國民黨與台灣的好朋友，此次訪美不只是開設國民黨的駐美代表處，更希望不分執政黨、在野黨共同為台灣發聲，反映台灣在外交、國防、經貿及科技等議題上的需要與倡議。

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眾議員貝肯指出，他對於台灣的飛彈防衛策略非常感興趣，認為台灣要有強力戰略及戰術準備以威懾中國入侵，同時也感謝國民黨執政時對於內布拉斯加州的產品進口多有協助。朱立倫說，昨天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）演講時，即提出3點國防策略改進，希望可以和美國及盟邦擴大訓練交流，加強台灣自我防衛戰力。

此外，面對眾議員麥可蓮對台灣國防議題的提問，朱立倫指出，眾多研究與政治預測都提及未來5到10年台海可能面臨立即性的衝突，台灣需要立即可以獲得、可以使用的國防武器並改革服役制度與後備部隊訓練，否則將難以抵擋可能的外部威脅。（編輯：郭無患）1110608