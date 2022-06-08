綠委憂第三方支付淪詐騙漏洞 籲加強警示專案檢查

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委鍾佳濱今天表示，接獲陳情，詐騙集團取得消費者信用卡資訊後，利用第三方支付軟體盜刷，呼籲消保處、經濟部等修正相關定型化契約及加強警示機制，並對第三方支付業者進行專案檢查。

行政院消費者保護處消保官王志宏說，會要求經濟部，針對第三方支付定型化契約的應記載與不得記載事項進行修正，盡速報行政院審議，也會督導經濟部進行查核業務。

經濟部專門委員李勇毅表示，對於立委所提建議，會帶回研議，朝保護消費者權益的方向努力。

民進黨立委鍾佳濱、郭國文今天在立法院召開記者會，並邀請遭詐騙的王姓受害女子進行說明。

王姓女子說，有芒果農在臉書開設粉絲專頁，她上網訂購，卻遇到詐騙集團藏身粉絲專頁中，還把顯示名稱改的跟芒果農一樣，並偽裝成賣家請她提供信用卡資料。

王姓女子指出，詐騙集團取得她的信用卡資料與OTP動態密碼後，旋即以這些資訊註冊第三方支付並連結信用卡帳戶，短短2小時，自己就被盜刷8次，損失金額達新台幣19萬元。

鍾佳濱表示，2021年網路盜刷金額達19億3000萬元，同屬「嗶」經濟的電子支付與第三方支付，因為監理強度的差別，兩者對於消費者的保障差異也很大，相較電子支付有身分認證機制、限額辦法、安控基準與定型化契約，第三方支付可說是放空城，僅有一紙定型化契約作保障。

鍾佳濱認為，對於消費者的保障，應有最低門檻，就像ATM每次限領3萬元、每天限領10萬元，而經濟部與行政院消保處所訂定的第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項，是唯一能保障消費者權益的行政命令，但自2014年以來皆未修正，如今也應與時俱進。

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郭國文說，銀行與第三方支付業者都有責任保障消費者，共同建立起金融業的信譽，並打擊越來越猖狂的網路詐騙案。

鍾佳濱與郭國文建議，經濟部應盡速與金管會銀行局協調，要求第三方支付業者在發送OTP動態密碼時，應統一格式註明警語、發送來源與目的；此外，行政院消保處應聯合經濟部、地方縣市政府商業處，對第三方支付業者進行專案檢查，確保消費者網路金融消費行為的安全。（編輯：蘇志宗）1110608