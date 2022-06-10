府：蔡總統支持蘇貞昌內閣團隊 沒有改組打算

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總統府10日表示，總統蔡英文（前）支持行政院長蘇貞昌（後）及內閣團隊，總統也沒有內閣改組的打算。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統府今天表示，總統蔡英文支持行政院長蘇貞昌及內閣團隊，也期許內閣團隊在推動各項施政上，能夠持續做得更多、做得更好，讓國家更進步。部分人士刻意炒作內閣改組議題，毫無意義，總統也沒有內閣改組的打算。

針對民進黨前立委郭正亮在網路節目「民眾之聲」，稱傳言6月下旬可能內閣改組議題，張惇涵上午回應媒體詢問表示，部分人士刻意炒作內閣改組議題，這些炒作毫無意義，蔡總統也沒有內閣改組的打算。

張惇涵表示，無論傳聞從何而來，這個傳聞並未向總統府查證，呼籲各界勿以訛傳訛，部分有心人士也應該適可而止。

張惇涵說明，面對當前國內外政經局勢的複雜變遷，行政院長蘇貞昌所帶領的內閣團隊都是全力以赴，為國家拚建設、為人民拚福利，也全力拚防疫。蔡總統支持蘇院長及內閣團隊，也期許內閣團隊在推動各項施政上，能夠持續做得更多、做得更好，讓國家更進步。（編輯：翟思嘉）1110610