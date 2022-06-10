吳釗燮視訊烏克蘭東正教大牧首 捐贈120萬美元

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）外交部長吳釗燮今天與烏克蘭東正教大牧首伊皮法紐斯一世（Epiphanius I）視訊通話，代表台灣捐贈烏克蘭東正教會120萬美元，這筆捐款將提供教會救濟烏國民眾，及重建遭戰火破壞的教堂，盼協助身心受創的烏克蘭百姓藉東正教傳統信仰走出傷痛。

伊皮法紐斯一世代表烏克蘭人民及廣大東正教教友感謝台灣即時的援助，他祈福所有台灣人民平安健康，台灣長治久安，不受任何外在勢力的威脅。

外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮代表台灣民眾宣布援助烏克蘭東正教會70萬美元，另將動支外交部援外經費50萬美元，合計共捐贈烏克蘭東正教會120萬美元。

這是吳釗燮繼4月22日與烏克蘭首都基輔市長、5月31日與哈爾科夫市長視訊通話後，再次表達台灣人民對烏克蘭人民的支持。政府透過財團法人賑災基金會所募集的民間善款近3300萬美元，迄今日已全數捐贈完畢。

吳釗燮表示，大牧首不僅是烏國宗教領袖，也是社會運動領袖，自俄國侵烏以來，大牧首聯合烏國地區牧首將教堂作為民眾避難所，拯救無數百姓，義行令人感佩。戰爭不僅使烏國人民家園遭破壞，也導致民眾精神創傷及壓力，更需宗教力量撫慰，大牧首救世濟民的無畏胸襟與超凡愛心，相信能協助烏國人民癒合心靈傷口，迎向未來挑戰。

吳釗燮強調，台灣長期受鄰國武力威脅，對烏克蘭遭受侵略特別感同身受，因此樂願竭盡棉薄協助烏克蘭，國際社會民主陣營國家當秉持此共同理念支持烏國度過戰爭艱困，相信民主的一方終將戰勝威權勢力。

伊皮法紐斯一世指出，烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵，世人均應基於人道主義及所有宗教濟世愛民的共同信念，團結一致必能展現無比強大力量，戰勝邪惡的幽暗權勢。

伊皮法紐斯一世表示，如今烏克蘭人民皆知，由於台灣的愛心支持，基輔及哈爾科夫等6個市政府，以及利沃夫及尼古拉耶夫等地7間醫療機構，都得到來自台灣最直接援助，台灣的善行不僅再次證明世界良善力量及真理公義，更使台烏人民瞭解距離無法阻隔雙方對普世價值的認同，及堅定捍衛人權、追求和平的共同信念。

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在結束視訊對話前，吳釗燮特別以烏克蘭語表達「上帝保佑烏克蘭」，獲得大牧首微笑回復祝福台灣。

外交部表示，政府透過賑災基金會募集的民間善款近3300萬美元，在陸續公開辦理4波捐助中東歐洲及波羅的海地區收容照護烏克蘭難民的國家，捐贈烏克蘭首府基輔市，以及7間位於烏國戰區的醫療機構與相關非政府組織外，所餘款項已於今日全數捐贈烏克蘭東正教會，外交部後續將再對外說明賑濟烏克蘭專戶所有款項運用情形，以昭公信。（編輯：蘇龍麒）1110610