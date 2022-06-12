出席民主峰會 朝野立委分享台灣開放國會經驗

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國民黨立委謝衣鳯（左1）、民進黨立委范雲（左2）、時代力量立委王婉諭（右2）、無黨籍立委林昶佐（右3），以及台灣民眾黨立委邱臣遠（第二排右3）等人，11日在哥本哈根出席開放國會活動，向國際分享台灣開放國會的經驗。（民進黨立委范雲辦公室提供）中央社記者王承中傳真 111年6月12日

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（中央社記者王承中台北12日電）民進黨立委范雲今天表示，台灣民主及開放國會所達成的里程碑，很大一部分是公民社會、民間團體的努力，有信心台灣正在往正確的道路前進。無黨籍立委林昶佐指出，促成愈開放的國會，對內能強化民主，對外也能抗衡中國威脅。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）9、10日舉行哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、時代力量立委王婉諭，以及台灣民眾黨立委邱臣遠。

范雲今天發布新聞稿表示，她在11日於哥本哈根開放國會活動，向國際分享台灣開放國會的經驗，以及對未來國會樣貌期許。

她指出，在婦女團體倡議下，台灣成功在2005年修憲時納入不分區立委女性保障名額，當時她本人即是婦女新知基金會參政組負責人。台灣國會的立委女性比例，得以從1995年時的14%，提升到目前的42.5%，不僅是亞洲第一名，更高於美國、英國、德國、澳洲等國家。

范雲指出，開放國會的終極目標，就是為多元組成、為缺乏資源的年輕人，創造更友善、更可近的政治環境。唯有如此，下一代才能有平等的機會參與國會、參與政治。

她表示，過去台灣民主及開放國會所達成的里程碑，有很大一部分是公民社會、民間團體的努力，若沒有他們的付出，台灣的民主不會有今天的樣貌。開放國會的下一步，必須由公民社會和政治緊密的合作，唯有讓選舉公共化、創造公民參與政治的平等機會，才能深化民主。

范雲指出，她有信心，台灣正在往正確的道路前進，她也會繼續努力，深化台灣民主，實踐對所有人都開放國會的目標。

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林昶佐昨天深夜也在臉書發文表示，他一直認為，促成愈開放的國會，對內能強化人民參與民主的效能，引導政府正確施政，落實照顧少數族群、弱勢階級、女性、老年、兒童的權益；也能以一個更有韌性的公民社會來抗衡中國的威脅。

林昶佐指出，他跟各國代表分享，台灣在產生開放國會行動方案的過程，本身就是公開審議模式的寶貴經驗。重新定義了政府與公民社會之間關係，不再只是對立、衝突、矛盾，也有共同合作以及產生共同願景可能。（編輯：林淑媛）1110612