府：總統近期未與陳時中開會 但頻繁電話談防疫

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（中央社記者葉素萍台北12日電）衛福部長陳時中確診，總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作；蔡總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。

中央流行疫情指揮中心今天表示，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，由副指揮官陳宗彥暫代指揮官，指揮中心相關接觸者完成快篩，結果均為陰性。

對於媒體詢問蔡總統近期是否有與陳時中開過會議，張惇涵表示，蔡總統近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。

張惇涵指出，稍早聽聞陳時中確診訊息後，蔡總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳時中能夠好好休養、早日康復。

張惇涵表示，總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。而指揮中心團隊也會持續堅守崗位，落實各項防疫工作。（編輯：蘇志宗）1110612