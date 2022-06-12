華郵：澤倫斯基籲國際社會助台對抗中國侵略[影]

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影片來源：The International Institute for Strategic Studies

（中央社新加坡12日綜合外電報導）華盛頓郵報專欄作家羅金撰文指出，烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊在「香格里拉對話」發表演說呼籲亞洲國家支持抵禦俄羅斯侵略，隨後還說國際社會應助台灣抗中國侵略。

羅金（Josh Rogin）在一篇題為「澤倫斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前先支持台灣」的專文中寫說，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）這席話甘冒著擾亂烏克蘭與中國微妙平衡的風險，但澤倫斯基堅稱，侵略者無論在哪裡出現，都必須勇敢面對。亞洲各國必不能等到危機來臨才代表台灣展開行動，否則將重蹈歐洲在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵攻打烏克蘭的覆轍。

澤倫斯基這段話，是他在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）透過視訊發表演說後所發表。他告訴與會高層，烏克蘭危機不僅是歐洲的緊迫問題，也是亞洲的。他警告，除非快速擊敗蒲亭，否則場邊觀戰的各國很快就會面臨糧食、能源以及經濟危機。

澤倫斯基在沒有提到中國國家主席習近平的名字下表示，「（戰爭）對任何人都沒有好處，唯有滿足了某些政治人物的野心。而這些人食髓知味，野心愈來愈大」。澤倫斯基說：「這些人現在胃口大了，我們因此需要一個外交解決方案來支持需要援助的國家。」

澤倫斯基表示，烏克蘭的例子顯示出，暴力衝突一旦爆發，人類付出的代價會高得驚人，所以，盡可能盡一切努力找出可以避免發生衝突的外交解方。但同時，他說，國際社會必須在緊張局勢擴大成為衝突之前出手干預，以確保小國有辦法抵抗侵略者。

澤倫斯基說：「我們必不能棄他們不顧，任憑另一個財政、領土和設備方面更強大的國家擺布。」他說：「因此，如果外交手段有辦法解決，我們需要透過外交途徑解決；但這必須在事前就做，而不是等到戰爭爆發才展開行動。」

羅金認為，這是澤倫斯基或烏克蘭任何政府成員迄今為止，對台灣與台灣生存權發表的最堅定捍衛言論。自俄國侵烏以來，由於基輔視北京既是有助也是有害的潛在參與者，一直小心翼翼不與北京發生衝突。

羅金點出，中國迄今未譴責俄國入侵烏克蘭之舉，並模仿俄國指責西方的言論，但也沒有積極支持俄國的入侵行動。

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台灣政府一再點出，台灣面對來自中國的威脅，與烏克蘭在俄羅斯手中受的苦無異。但中國不接受這類比較，稱台灣是中國一部分，台灣問題屬中國內政，不容外力干涉。

羅金寫道，儘管中國堅決否認烏克蘭和台灣的局勢有關聯，參與香格里拉對話的多位亞洲領袖認為，俄國侵烏是一記警鐘，提醒了亞洲各國關於中國攻台的可能性。日本首相岸田文雄10日在香格里拉對話發表演說時提到，今日的烏克蘭，或成明日的東亞。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110612