香格里拉對話 澤倫斯基演說稱俄釀成糧食危機

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（中央社新加坡11日綜合外電報導）「香格里拉對話」亞洲安全會議於新加坡登場，烏克蘭總統澤倫斯基今天以視訊方式發表特別演講。他表示，發生在他國家的戰爭不僅影響烏克蘭，也影響未來國際秩序。

路透社報導，烏克蘭正試圖把俄軍逼出在開戰初期就掌控的地區，並在烏東抵抗俄國猛烈攻擊，尤其是在北頓內茨克（Sievierodonetsk）周邊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在首都基輔未公開的地點發表視訊演說，強調西方和亞洲盟國至今對烏克蘭的幫助，表示來自各國的援助不能鬆懈，這點相當重要。

他說：「我很感謝你們的幫助…但這幫助不只是為了烏克蘭，也是為了你們自己。在烏克蘭的戰場上，這個世界的未來規則，以及可能的邊界將被一同決定。」

他指出俄國封鎖黑海與亞速海（Azov Sea）的港口，讓烏克蘭的糧食無法出口至全球市場，這不僅對烏克蘭人造成傷害，也傷害了全世界。

澤倫斯基表示，「如果…因為俄國封鎖，我們無法出口糧食，全球將會面臨緊急且嚴重的糧食危機，亞洲與非洲許多國家可能發生饑荒」。

他把大宗商品價格飆升直接歸因於俄國的行動，表示俄國先是封鎖能源，造成能源價格飆漲，現在又對糧食造成影響。

澤倫斯基對來自40國的575名代表發表演說，表示烏克蘭軍隊沒有侵入俄國領土的意圖。他說：「請記住，戰爭發生在我們的土地上。烏克蘭人正在死去…我們無意踏上俄國的土地。」

烏克蘭駐新加坡大使澤連科（Kateryna Zelenko）強調提供額外援助的緊迫性。「我們知道這要花時間，但我們已經沒有時間。」（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110611