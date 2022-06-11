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引烏克蘭危機為鑑 美防長：持續強化亞太安全

2022/6/11 14:18（6/11 14:31 更新）
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俄烏戰事延燒，美國國防部長奧斯汀11日在「香格里拉對話」發表演講表示，以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要，美國將持續加強印太安全。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月11日
俄烏戰事延燒，美國國防部長奧斯汀11日在「香格里拉對話」發表演講表示，以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要，美國將持續加強印太安全。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月11日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）俄烏戰事延燒，美國國防部長奧斯汀今天在「香格里拉對話」發表演講表示，以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要；美國將持續加強印太安全，期盼與印度等夥伴強化關係。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行，奧斯汀（Lloyd Austin）今天以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講。

奧斯汀在演講中指出，區域面臨的挑戰包括疫情、氣候變遷、北韓核武威脅、大國脅迫較小的鄰國及緬甸政權的冷酷及暴力行為等，這些都需要各國共同負起責任、採取行動。「我們必須重申捍衛國際法、維護國際規範及反對片面改變現狀的承諾」。

他表示，烏克蘭危機引發一些緊急問題，包括「規則重要嗎？主權重要嗎？我們已共同建立的體系重要嗎？」

奧斯汀強調，他今天出席「香格里拉對話」就是因為相信以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要。

他形容，俄羅斯入侵烏克蘭就是暴君踐踏規則的情況。「我們看到了失序的危險」。

奧斯汀表示，印太地區是美國大戰略的核心，美國將持續加強印太安全。此區域有超過30萬美軍派駐，美國也規劃61億美元（約新台幣1808億元）用於「太平洋嚇阻計畫」，以加強多邊資訊分享並支持與夥伴的訓練。

他指出，美國在印太地區的安全聯盟及夥伴關係是穩定的來源，「我們在區域內的整合嚇阻將持續聚焦與澳洲、日本、菲律賓、韓國及泰國等條約盟友的關係」。

同時，美國正與其他夥伴發展更緊密的關係，奧斯汀特別想到全球最大民主政體-印度，他認為，提升軍事能力及科技實力可作為區域穩定的力量。另外，美國也正在將與新加坡、印尼及越南的合作提升到下一個階段。

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此外，對於與會者提問是否認同日本首相岸田文雄昨天在大會演講所提「今日烏克蘭可能是明天的東亞」，奧斯汀回應表示，「任何事都有可能」，但全球許多國家對俄羅斯入侵烏克蘭的反應顯示，這些國家重視以規則為基礎的國際秩序。

主辦「香格里拉對話」的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，活動聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。預計這次與會人數約500人。（編輯：高照芬）1110611

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