俄烏陷持久戰 烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

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（中央社基輔10日綜合外電報導）隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第4個月，基輔官員擔心西方出現「戰爭疲勞症」，恐腐蝕援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的決心。

美聯社報導，美國及盟國已向烏克蘭提供數十億美元的武器，歐洲也已經收留數百萬因戰爭而流離失所的烏國難民；歐洲還展現二戰以來前所未有的團結，針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與他的國家實施制裁。

然而隨著2月24日俄國入侵後產生的衝擊消退，分析人士表示，克里姆林宮可能會利用俄烏衝突陷入曠日廢時、他國無力介入的情況，在西方大國興趣減弱之際，藉此施壓烏克蘭達成和解協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已對西方建議他應接受某種妥協而感到惱火，他說烏克蘭將自己決定和平條款。

他說：「（對戰爭的）疲勞感正在加劇，人們希望獲得某種（對他們有益的）結果，而我們希望獲得於我們有益的（另一種）結果。」

智庫彭塔中心（Penta Center）政治分析師費森科（Volodymyr Fesenko） 說，這場戰爭每個月讓烏克蘭燒掉50億美元，這「使基輔益發依賴西方國家的聯合立場」。

烏克蘭需要更先進的武器來確保打贏戰爭，同時也得靠西方有決心繼續制裁來削弱俄羅斯的經濟。

費森科接受美聯社訪問時說：「顯然俄羅斯決意消磨西方的耐性，並正在制定戰略，假設西方國家會心生倦怠、逐漸將辭令從積極轉為遷就。」

日前義大利向聯合國提出的俄烏和平方案被駁回；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受採訪時說，蒲亭的入侵犯了「歷史性錯誤」，但世界強權不應羞辱俄羅斯，這樣才能留有外交餘地，而馬克宏此番言論引起反彈。

對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隔空回應，稱這項說法「只會羞辱法國和發出同樣呼籲的其他國家」。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）也道出烏克蘭應考慮讓出領土的言論，同樣引起澤倫斯基的反駁。

澤倫斯基指稱，季辛吉的觀點有如二戰綏靖政策，讓納粹德國在1938年取得捷克斯洛伐克部分地區，以為能遏制希特勒（Adolf Hitler）的侵略。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110611