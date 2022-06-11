更多編輯台推薦新聞：
家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/283

俄烏陷持久戰 烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

2022/6/11 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第4個月，基輔官員擔心西方出現「戰爭疲勞症」，恐腐蝕援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的決心。

美聯社報導，美國及盟國已向烏克蘭提供數十億美元的武器，歐洲也已經收留數百萬因戰爭而流離失所的烏國難民；歐洲還展現二戰以來前所未有的團結，針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與他的國家實施制裁。

然而隨著2月24日俄國入侵後產生的衝擊消退，分析人士表示，克里姆林宮可能會利用俄烏衝突陷入曠日廢時、他國無力介入的情況，在西方大國興趣減弱之際，藉此施壓烏克蘭達成和解協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已對西方建議他應接受某種妥協而感到惱火，他說烏克蘭將自己決定和平條款。

他說：「（對戰爭的）疲勞感正在加劇，人們希望獲得某種（對他們有益的）結果，而我們希望獲得於我們有益的（另一種）結果。」

智庫彭塔中心（Penta Center）政治分析師費森科（Volodymyr Fesenko） 說，這場戰爭每個月讓烏克蘭燒掉50億美元，這「使基輔益發依賴西方國家的聯合立場」。

烏克蘭需要更先進的武器來確保打贏戰爭，同時也得靠西方有決心繼續制裁來削弱俄羅斯的經濟。

費森科接受美聯社訪問時說：「顯然俄羅斯決意消磨西方的耐性，並正在制定戰略，假設西方國家會心生倦怠、逐漸將辭令從積極轉為遷就。」

日前義大利向聯合國提出的俄烏和平方案被駁回；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受採訪時說，蒲亭的入侵犯了「歷史性錯誤」，但世界強權不應羞辱俄羅斯，這樣才能留有外交餘地，而馬克宏此番言論引起反彈。

對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隔空回應，稱這項說法「只會羞辱法國和發出同樣呼籲的其他國家」。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）也道出烏克蘭應考慮讓出領土的言論，同樣引起澤倫斯基的反駁。

澤倫斯基指稱，季辛吉的觀點有如二戰綏靖政策，讓納粹德國在1938年取得捷克斯洛伐克部分地區，以為能遏制希特勒（Adolf Hitler）的侵略。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110611

延伸閱讀
拜登：美曾示警俄國侵烏 澤倫斯基不想聽北頓內茨克巷戰激烈 烏軍：扭轉戰局需更多火砲俄封烏港口百萬人挨餓 澤倫斯基會巴菲特之子
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀